Tādēļ, jo īpaši svarīgi, lai ikvienam būtu iespēja vērsties pēc psiholoģiska atbalsta palīdzības saskarties ar tādām situācijām kā:
-Radusies krīze ģimenes attiecībās;
-Problēmas mācībās vai darbā;
-Grūtības attiecībās un komunikācijā ar cilvēkiem;
-Izjūtat vientulību, nomāktību, depresiju, trauksmi, spriedzi, dusmas vai bēdas;
-Veselības problēmas, kas ietekmē Jūsu psiholoģisko stāvokli;
-Izjūtat jebkāda veida psiholoģisku diskomfortu;
-Izjūtat traumatiskas pieredzes sekas;
-Esat piedzīvojis vai turpināt piedzīvot jebkāda veida vardarbību;
-Izjūtat pašnāvības domas;
-Vēlaties saņemt psiholoģisku atbalstu krīzes situācijā.
Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzam zvanīt uz tālruni 28807925, otrdienās no 8:00 – 12:00. Konsultācijas tiek sniegtas latviešu un krievu valodā. Konsultācijas ilgums: 45 minūtes. Lai tiktu nodrošināta attālināta psihologa konsultācija, zvanītājam nepieciešams interneta pieslēgums un iespēja izmantot kādu no tiešsaistes platformām (Skype, Gmail, Zoom u.c.) par to iepriekš vienojoties. Konsultācijas sniegs Ogres novada Sociālā dienesta psihologs Eva Stikāne; e-pasts: .
Izvērtējot katra zvanītāja individuālo situāciju un vēlēšanos saņemt papildu palīdzību, iespējams pierakstīties uz atkārtotām bezmaksas attālinātām psihologa konsultācijām. Bezmaksas attālinātās psihologa konsultācijas notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Informāciju sagatavoja Ogres novada sociālais dienests