Ceturtdiena, 09.10.2025 14:44
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:44
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 2. marts, 2021 17:45

Aicina pieteikties psihologa konsultācijām tiešsaistē

ogresnovads.lv
Aicina pieteikties psihologa konsultācijām tiešsaistē
Otrdiena, 2. marts, 2021 17:45

Aicina pieteikties psihologa konsultācijām tiešsaistē

ogresnovads.lv

Ogres novada Sociālais dienests no 9.marta līdz 6.aprīlim aicina pieteikties uz bezmaksas attālinātu psiholoģisko konsultāciju ikvienu, kuram nepieciešams psiholoģiskais atbalsts.Bailes, dusmas, trauksme un nomāktība ir normāla reakcija brīžos, kad esam saskārušies ar neparedzētiem notikumiem. COVID – 19 laiks un ieilgusī pandēmija ir radījusi izmaiņas mūsu ikdienā. Kādam ir izdevies pielāgoties situācijai un aprast ar apstākļiem, taču kādam COVID – 19 ir psiholoģisks pārbaudījums un izraisījis grūtības tikt galā pašreizējos apstākļos.

Tādēļ, jo īpaši svarīgi, lai ikvienam būtu iespēja vērsties pēc psiholoģiska atbalsta palīdzības saskarties ar tādām situācijām kā:

-Radusies krīze ģimenes attiecībās;
-Problēmas mācībās vai darbā;
-Grūtības attiecībās un komunikācijā ar cilvēkiem;
-Izjūtat vientulību, nomāktību, depresiju, trauksmi, spriedzi, dusmas vai bēdas;
-Veselības problēmas, kas ietekmē Jūsu psiholoģisko stāvokli;
-Izjūtat jebkāda veida psiholoģisku diskomfortu;
-Izjūtat traumatiskas pieredzes sekas;
-Esat piedzīvojis vai turpināt piedzīvot jebkāda veida vardarbību;
-Izjūtat pašnāvības domas;
-Vēlaties saņemt psiholoģisku atbalstu krīzes situācijā.

Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzam zvanīt uz tālruni 28807925, otrdienās no 8:00 – 12:00. Konsultācijas tiek sniegtas latviešu un krievu valodā. Konsultācijas ilgums: 45 minūtes. Lai tiktu nodrošināta attālināta psihologa konsultācija, zvanītājam nepieciešams interneta pieslēgums un iespēja izmantot kādu no tiešsaistes platformām (Skype, Gmail, Zoom u.c.) par to iepriekš vienojoties. Konsultācijas sniegs Ogres novada Sociālā dienesta psihologs Eva Stikāne; e-pasts: .

Izvērtējot katra zvanītāja individuālo situāciju un vēlēšanos saņemt papildu palīdzību, iespējams pierakstīties uz atkārtotām bezmaksas attālinātām psihologa konsultācijām. Bezmaksas attālinātās psihologa konsultācijas notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Informāciju sagatavoja Ogres novada sociālais dienests

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?