Konkursā aicināti piedalīties esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas. Tie var būt uzņēmumi ar vai bez sociālā uzņēmuma statusa, biedrības un nodibinājumi, kam nepieciešamas finansējums kādas jaunas idejas vai jau esoša projekta realizēšanai. Tāpat var pieteikties individuālas personas, kuras vēl tikai lolo savu sociālās uzņēmējdarbības ideju un meklē tai starta finansējumu. Pieteikt var ideju vai projektu, kas atbilst sociālās uzņēmējdarbības būtībai un definīcijai – ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai.
"Šī gada vasarā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas veiktā socioloģiskā aptauja rāda, ka tomēr liela sabiedrības daļa – 52% aptaujāto – joprojām nezina, ko nozīmē sociālā uzņēmējdarbība. Konkurss "Tam labam būs augt" ne vien sniedz iespēju iegūt naudas līdzekļus biznesa izaugsmei, bet arī veicina izpratni par nozari un iepazīstina ar Latvijas cilvēkiem, kuriem lielākā motivācija darboties uzņēmējdarbībā ir vēlme palīdzēt citiem un radīt pozitīvu ietekmi sabiedrībā," uzsver Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Regita Zeiļa.
Konkurss norisināsies trijās kārtās. Pieteikšanās ir atvērta līdz 10. septembrim, un dalībniekiem ir jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa. Konkursa otrajai kārtai tiks virzītas 25 spēcīgākās sociālās uzņēmējdarbības idejas vai projekti, un dalībnieki piedalīsies mācībās, kur trenēsies īsi, saprotami formulēt savu ideju un prezentēt to ekspertiem. Konkursa fināls notiks 1. oktobrī Rīgā, kur desmit finālisti kāps uz skatuves un piecās minūtēs prezentēs savu sociālās uzņēmējdarbības ideju vai projektu konkursa žūrijai un tiešraides skatītājiem visā Latvijā. Konkursa tiešraide būs skatāma tiešsaistē. Arī skatītājiem būs iespēja balsot par savu favorītu.
"Esam patiesi gandarīti uzsākt sadarbību ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un atbalstīt mūsu uzņēmīgos viņu ideju īstenošanā. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā ir salīdzinoši jauna joma, tāpēc vēlamies, lai tā stiprina un sniedz atbalstu sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā. Šādi, uz vērtībām orientēti, uzņēmumi ir spēcīgs sociāli atbildīgas sabiedrības balsts. Aicinām ikvienu radošo ideju vai inovatīvo risinājumu autoru pieteikties konkursam, iegūt vērtīgu pieredzi un gala rezultātā saņemt atbalstu tās īstenošanai,"saka Kerli Gabrilovica, Luminor vadītāja Latvijā.
Konkursa noslēgumā divi sociālie uzņēmēji vai sociālās uzņēmējdarbības ideju autori saņems naudas balvu 2000 eiro apmērā. Uzvarētājus noteiks konkursa žūrija un tiešraides skatītāju balsojums.
Prezentāciju konkurss "Tam labam būs augt" notiek jau otro gadu. Pērn tajā pieteicās vairāk nekā 60 dalībnieku, un finālā uzvaru guva sociālais uzņēmums "Correcty", kas ražo t-kreklus stājas uzlabošanai un alternatīvās izglītības iestāde Krapes skola "Universum".
Konkursa "Tam labam būs augt" mērķis ir veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām visai Latvijai. Konkursa norises galvenais atbalstītājs ir Luminor banka un Attīstības finanšu institūcija "Altum". Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapā šeit:
Informāciju sagatavoja: Līga Ivanova, LSUA komunikācijas projektu vadītāja