Šobrīd 2.Vidzemes brigādes bataljonu pārstāvji ir sākuši uzrunāt rezerves karavīrus, lai informētu par trim iespējām pievienoties militārajām mācībām: kareivji un jaunākie instruktori tiks gaidīti pamatapmācības nometnē augustā, kad piecu dienu laikā viņi varēs atsvaidzināt prasmes savās specialitātēs. Savukārt vecākajiem instruktoriem un virsniekiem ir iespēja septembrī darboties brigādes vai bataljonu štābos, plānojot un realizējot šī gada lielākās militārās mācības “Namejs 2021”.
Kā trešā iespēja rezerves karavīriem ir iesaistīties citās bataljonu mācībās visa gada garumā, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku.
Iesaistoties piedāvātajās mācībās, rezerves karavīriem būs iespēja izmēģināt jaunāko militāro ekipējumu un tehniku, satikt bijušos dienesta biedrus, atsvaidzināt līdera un lēmuma pieņemšanas prasmes, kā arī izpildīt savu rezerves karavīra pienākumu – reizi četros gados ierasties uz militārajām mācībām, saglabāt un pilnveidot aktīvā dienesta laikā noteiktai militārajai specialitātei nepieciešamās iemaņas un sagatavotību.
Mācību laikā rezerves karavīri tiks nodrošināti ar karavīra formas tērpu, ieroci un ekipējumu, kā arī viņiem tiks aprēķināts un izmaksāta kompensācija sākot no 29,75 eiro dienā, kā arī uzturnauda 9,96 eiro dienā. Tāpat uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram kompensēs transporta izdevumus, kas radušies, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu no deklarētās dzīvesvietas līdz dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ. Tiek atlīdzināti arī izdevumi, kas radušies, ierodoties no ārvalstīm, izvēloties ekonomiski pamatotu lētāko transporta veidu. Izdevumus par taksometra izmantošanu neatlīdzina.
Darba devējs vai izglītības iestāde atbrīvo uz militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru no darba pienākumu pildīšanas vai mācībām, saglabājot darba vietu vai tiesības turpināt mācības ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms iesaukšanas uz militārajām mācībām.
Rezerves karavīri mācībām var pieteikties brīvprātīgi, sazinoties ar tuvāko Zemessardzes bataljonu. Kontakttālrunis papildus informācijai par apmācību un sociālajām garantijām: 29120847 e-pasts:
Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde.