Mūsu platuma grādos saule spīd vidēji 1700 līdz 2000 stundas gadā, tāpēc ar D vitamīna trūkumu ikdienā saskaras daudzi Latvijas iedzīvotāji. Tomēr visvairāk tā deficīta radītajiem veselības riskiem ir pakļauti seniori, jo gadu gaitā samazinās organisma spēja sintezēt D vitamīnu.
Šī vitamīna trūkums ne vien pazemina imunitāti, bet arī var izraisīt rahītu, osteoporozi un citas kaites, kas ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti. Tāpat ir pierādīta tā saistība ar muskuļu spēku – jo zemāks ir D vitamīna līmenis organismā, jo lielāks ir krišanas un kaulu lūzuma risks. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc bezmaksas vingrošanas nodarbībās senioriem "Vesela sirds" liels uzsvars ir tieši uz vingrojumiem, kas uzlabo muskuļu spēku un koordināciju.
Ņemot vērā, ka fiziskās aktivitātes svaigā nostiprina veselību labāk nekā šādas aktivitātes telpās, jaunais vingrošanas nodarbību cikls "Vesela sirds", kas sāksies jau 6.maijā, tiks organizēts brīvā dabā – Ogres pilsētā. Tās notiks divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās.
Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, nodarbības tiks organizētas grupās (dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki). Kopumā ir plānotas divas grupas: pirmā grupa – no plkst. 9.00 līdz 10.00, otrā – no plkst. 10.30 līdz 11.30.
Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu . Pieteikumā lūgums norādīt vēlamo nodarbības laiku.
Nodarbības tiek īstenota ESF projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Oveselība