Izvēloties kādu no trim pastkaršu dizaina variantiem interneta vietnē www.nosutipastkarti.lv un precīzi aizpildot norādītos adreses laukus, pastkartes tiks piegādātas adresātiem Latvijas teritorijā līdz Tēva dienai, ko Latvijā šogad atzīmēs 12.septembrī. Jāņem vērā, ka pastkaršu skaits ir ierobežots.
Pastkaršu nosūtīšanai izveidotajā interneta vietnē www.nosutipastkarti.lv iespējams autorizēties no šodienas, 2021.gada 24.augusta, izmantojot savu sociālo tīklu Facebook vai Twitter kontu. Lai pastkartes savlaicīgi sasniegtu īstos adresātus Latvijas Republikas teritorijā, ir būtiski pareizi aizpildīt prasītos adreses laukus, norādot arī korektu pasta indeksu, jo pretējā gadījumā pastkarte pie saņēmēja var ceļot ilgāku laiku. Indeksa precizēšanai pastkaršu sūtīšanas vietnē integrēts adreses pārbaudes rīks.
Tēva dienas pastkaršu sūtīšanas akcijas Latvijas Pasts rīko jau kopš 2014.gada un pēdējos sešus gadus sadarbojas ar Latvijas vecāku organizāciju Mammamuntetiem.lv, kopīgi veicinot apziņu un izpratni par tētu lomu ģimenē un bērnu audzināšanā.
Katru gadu apsveikuma pastkartēm tiek veidots īpašs dizains, izceļot tētus raksturojošas iezīmes, viņu īpašās prasmes, kopā pavadītā laika vērtību u.tml.: piemēram, 2020.gada pastkartes atgādināja par tētu spēju sasmīdināt, pagatavot visgardākos ēdienus un būt atbalstam visās dzīves situācijās, 2019.gadā varēja izvēlēties kādu no apsveikuma pastkartēm par tēmu Mans tētis – čempions jokošanā, padomu sniegšanā vai lutināšanā, bet 2018.gada pastkaršu tēma bija Katram tādu tēti kā man!. 2021.gadā pastkartes stāsta par tētiem – “piedzīvojumu karaļiem”, ar kuriem kopā būt ir aizraujoši un neaizmirstami.
Apvienojot pastkaršu sūtīšanas seno tradīciju ar mūsdienu digitālo tehnoloģiju iespējām, Latvijas Pasts kopš 2011.gada organizē pastkaršu sūtīšanas akcijas sociālajos tīklos. Populārākās no tām veltītas Mātes un Tēva dienai– apsveikt gribētāju skaits un pastkaršu sūtītāju aktivitāte ar katru gadu palielinās. Tomēr jāņem vērā, ka pastkaršu skaits ir ierobežots.
2021.gada Tēva dienas pastkaršu dizaini aplūkojami un apsveikumu nosūtīšana iespējama te.
Informāciju sagatavoja Gundega Vārpa, VAS "Latvijas pasts" Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja