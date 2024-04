Aicina Ukrainas atbalstam ziedot sveces un to pārpalikumus "ierakumu sveču" liešanai

No 2022. gada Ziemassvētkiem reģionālo autobusu un vilcienu pasažieri tiek aicināti svētku laikā dedzinātās sveces un to pārpalikumus savākt un dot autobusu šoferiem, autoostās vai Rīgas Centrālajā stacijā, lai Autotransporta direkcija sadarbībā ar Ukrainas atbalsta biedrībām varētu organizēt "ierakumu sveču" liešanu.

Reģionālo autobusu pasažieri var nodot sveces un to pārpalikumus SIA "Balvu autotransports" (Balvu novads), AS "Nordeka" (Bauskas novads, Pierīga), SIA "Daugavpils autobusu parks" (Daugavpils novads) autobusu šoferiem, kā arī “Pasažieru vilciens” pasažieri var nest sveces vai to pārpalikumus uz Klientu apkalpošanas centru Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā. Pasažieri tiek aicināti ziedot tikai sveču materiālus (parafīnu, vasku, stearīnu utt.), jo kartons un metāla kārbas tiks gādātas atsevišķi.

“Nežēlīgais karš Ukrainā ir apvienojis cilvēkus arī Latvijā, aktīvi atrodot iespējas sniegt atbalstu tiem, kas cieš Krievijas agresijas dēļ. Arī mēs – Autotransporta direkcija, izvērtējot iespējas sniegt atbalstu karadarbības skartajiem Ukrainā un bēgļiem, kas nonākuši vai vēl nonāks Latvijā, lēmām par labu atbalstam tiem, kuri ir palikuši Ukrainā un dara visu, lai karš pēc iespējas ātrāk beigtos, jo tieši viņiem palīdzība nepieciešama visvairāk,” norāda Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

"Ierakumu sveces" ir būtisks enerģijas, siltuma un gaismas avots Ukrainas iedzīvotājiem un aizstāvjiem, lai bombardētās elektrības un apkures infrastruktūras dēļ varētu izturēt garo un auksto ziemu kara apstākļos. Savukārt pēc tam, kad Ziemassvētku, Jaunā gada svinību un gada tumšajā laikā esam dedzinājuši sveces, bet paliek pāri kāds gabaliņš neizlietota materiāla, tas lieti noder tieši “ierakumu svecēm”.

Akcijai šobrīd ir pievienojušies daži no reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem, bet plānots, ka partneru saraksts tiks papildināts. Kā arī Autotransporta direkcija veidos sadarbību ar biedrībām, kas specializējušās “ierakumu sveču” gatavošanā un regulāri nogādā tās Ukrainas iedzīvotājiem un aizstāvjiem. Informācija par akciju tiks regulāri atjaunota Autotransporta direkcijas mājaslapas www.atd.lv Jaunumu sadaļā.