Pasākumā interesenti varēs iepazīties ar piemēriem no mājsaimniecībām, kurās saules paneļi jau uzstādīti, kā arī varēs uzzināt, kādas ir piedāvātās valsts atbalsta iespējas un nosacījumi saules paneļu iegādei. Semināra lektoru rindās AS Sadales tīkls, SIA Elektrum, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un SIA JB SunPower pārstāvji.
Seminārā tiks demonstrēts arī SmartLiving interaktīvs bezmaksas rīks mājsaimniecības energoefektivitātes izvērtējumam, kas pieejams latviešu valodā šajā saitē šeit: Ievadot dažādus parametrus un datus par savu mājsaimniecību, iespējams noskaidrot, cik energoefektīvi apsaimniekojat savu mājsaimniecību šobrīd un ko varētu mainīt vai uzlabot, lai savu energoefektivitāti paaugstinātu, taupot gan enerģiju, gan naudu.
Pasākums notiks Ogres Centrālajā bibliotēkā, kas ir energoefektīva koka konstrukciju būve un ieguvusi nulles enerģijas patēriņa ēkas statusu. Ēkā ierīkots apgaismojums ar viedo vadību, ierīkota rekuperācijas ventilācijas sistēma, apkures sistēma izmanto kanalizācijas notekūdeņu siltumu, savukārt zaļā augu sienas apūdeņošanai tiek izmantots savāktais nokrišņu ūdens. Virs autostāvvietas uzstādīti saules paneļi elektroenerģijas ražošanai, tostarp elektroauto uzlādei.
PASĀKUMA PROGRAMMA šeit:
REĢISTRĒŠANĀS DALĪBAI SEMINĀRĀ (līdz š.g. 21. aprīlim) šeit:
Par "SmartLiving"
Semināru organizē Vidzemes plānošanas reģions Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai" (SmartLiving) ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas resursu izmantošanu Latvijā un Igaunijā, apvienojot abu valstu zināšanas un partneru organizāciju kompetenci. Latvijā projektu īsteno Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijā – Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra.
Informāciju sagatavoja Eva Meijere, projekta SmartLiving vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā