Ceturtdiena, 6. maijs, 2021 09:00

Aicina uz diskusiju "Ogre kā iespējamā kultūras galvaspilsēta 2027"

Aicina uz diskusiju "Ogre kā iespējamā kultūras galvaspilsēta 2027"
Ceturtdiena, 6. maijs, 2021 09:00

Aicina uz diskusiju "Ogre kā iespējamā kultūras galvaspilsēta 2027"

7. maijā plkst. 11.30 aicinām pieslēgties Ogres novada iedzīvotāju un uzņēmēju tiešsaistes diskusijai par Ogri kā iespējamo 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu.


Tēmas:
- Eiropas Kultūras galvaspilsētas vēsturiskie aspekti;
- Ogres novada iedzīvotāju iesaistīšanās un ieguvumi;
- Uzņēmēju un iestāžu loma šajā projektā;
- Citi jautājumi.



Diskusija notiks platformā ZOOM.

Pieslēgšanās saite šeit:

