Aicina uz informatīvu semināru "Apdrošini savu īpašumu un emocionālo stabilitāti"

Aicina uz informatīvu semināru "Apdrošini savu īpašumu un emocionālo stabilitāti"

SIA LLKC Ogres birojs aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus uz informatīvu BEZMAKSAS semināru "Apdrošini savu īpašumu un emocionālo stabilitāti"Kad ir lietaina diena, atceries, ka tikai lietainās dienās var ieraudzīt varavīksni. Šajā seminārā uzzināsi kā mēs – LLKC Ogres birojs –un tāpat arī apdrošināšanas polise varam Tev piedāvāt lietussargu šīm lietainajām dienām.

Būs arī padomi emocionālās stabilitātes saglabāšanai, lai vienmēr pelēkajos mākoņos spētu saskatīt varavīksni.


Programmā:
-LLKC Ogres konsultāciju biroja sniegtie pakalpojumi un aktivitātes. “Novada Garša” kataloga sniegtās iespējas. Dažādi apdrošināšanas veidi lauksaimniecībā. Valstsatbalsts apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanā.
-Apdrošini savu emocionālo stabilitāti.


Lektori - Elza Rudzīte (EuroriskLatvia Lauksaimniecības apdrošināšanas projektu vadītāja) un Iluta Krūmiņa(Organizāciju psihologs, psihoterapeits)


Kad? 20. oktobrī, plkst. 10.00-13.00
Kur? Tiešsaistes vidē Zoom platformā

Iepriekšēja pieteikšanās uz semināru, aizpildot formu šeit:

Dalībnieku skaits ierobežots.
Piekļuves saite semināram tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem dienu pirms semināra norises. Pieslēgšanās sākot no 9.30

Ja iepriekš neesat lietojis Zoom vai neesat pārliecināts par tehniskajām iespējām, aicinām pieslēgties semināram laicīgi.
Vienkārša pamācība "Kā pievienoties ZOOM sapulcei?" (autors: Artis Krists Mednis) šeit:

Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:
LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante
, 28331239
kā arī sekojiet informācijai Facebook kontā @LLKC.Ogre

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2021/6, 19.01.2021. Aktivitāte „Informatīvie semināri”
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Informāciju sagatavoja Elīna Masteiko, LLKC Ogres konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

