Būs arī padomi emocionālās stabilitātes saglabāšanai, lai vienmēr pelēkajos mākoņos spētu saskatīt varavīksni.
Programmā:
-LLKC Ogres konsultāciju biroja sniegtie pakalpojumi un aktivitātes. “Novada Garša” kataloga sniegtās iespējas. Dažādi apdrošināšanas veidi lauksaimniecībā. Valstsatbalsts apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanā.
-Apdrošini savu emocionālo stabilitāti.
Lektori - Elza Rudzīte (EuroriskLatvia Lauksaimniecības apdrošināšanas projektu vadītāja) un Iluta Krūmiņa(Organizāciju psihologs, psihoterapeits)
Kad? 20. oktobrī, plkst. 10.00-13.00
Kur? Tiešsaistes vidē Zoom platformā
Iepriekšēja pieteikšanās uz semināru, aizpildot formu šeit:
Dalībnieku skaits ierobežots.
Piekļuves saite semināram tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem dienu pirms semināra norises. Pieslēgšanās sākot no 9.30
Ja iepriekš neesat lietojis Zoom vai neesat pārliecināts par tehniskajām iespējām, aicinām pieslēgties semināram laicīgi.
Vienkārša pamācība "Kā pievienoties ZOOM sapulcei?" (autors: Artis Krists Mednis) šeit:
Papildus informācijai un tehniskajam atbalstam:
LLKC Ogres biroja uzņēmējdarbības konsultante
, 28331239
kā arī sekojiet informācijai Facebook kontā @LLKC.Ogre
Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2021/6, 19.01.2021. Aktivitāte „Informatīvie semināri”
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.
Informāciju sagatavoja Elīna Masteiko, LLKC Ogres konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante