Pirmdiena, 24. maijs, 2021 11:26

Aicina uz nūjošanas pārgājienu Krapē

Aicina uz nūjošanas pārgājienu Krapē
Īsi pirms Līgo svētkiem – šā gada 12.jūnijā laikā no plkst. 9.00 līdz 12.00 – ONSC veselības veicināšanas nodaļa Oveselība organizēs jau trešo nūjošanas pārgājienu 2021.gada ciklā "Iepazīsti Ogres novadu". Tas norisināsies Krapes pagastā.

Līdztekus atbilstošai fiziskajai slodzei šī pārgājiena dalībniekiem būs iespēja izbaudīt arī pārsteidzošas dabas ainavas. Piemēram, Krape ir viena no retajām vietām Latvijā kur sastopama jumstiņu gladiola – brīnumskaists skalbju dzimtas augs, kas tradicionāli sāk ziedēt tieši jūnija otrajā pusē.

Kopumā pārgājiena dalībniekiem tiks nodrošinātas divas distances – 7 un 14km, kurās viņi dosies vairākās organizētās grupās (dalībnieku skaits grupā – 20 cilvēki). Organizatori aicina interesentus, izvēloties distanci, objektīvi izvērtēt savas spējas un iespējas.

Tāpat pārgājiena laikā tiks organizēta nūjošanas nodarbība tiem, kuri vēlas apgūt nūjošanas pamatus un pārliecināties par šī sporta veida pozitīvo ietekmi uz veselību.

Interesenti ir aicināti reģistrēties gan pārgājienam, gan nūjošanas nodarbībai, sūtot pieteikumu uz e-pastu ">oveselī.

Pieteikumā lūgums vārdu, uzvārdu, interesējošo aktivitāti (pārgājiens vai nodarbība), kā arī to, vai ir pieejamas nūjas, lai Oveselība treneri var sagatavot nepieciešamo ekipējumu.

