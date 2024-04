Aicina uz Ogres novada senioru un specializēto darbnīcu rokdarbu izstādi-pārdošanu

Izstādē var iegādāties adītas zeķes, cimdus, cepures, šalles, plecu lakatus, čības, koka izstrādājumus, filcētus rokdarbus, izšūtas sedziņas, eglīšu rotas, rotaļlietas, rotaslietas, apsveikumu kartītes, gleznas un daudzas citas lietas. Jebkurai dāvaniņai, kas tiks iegādāta šeit, ir pievienotā vērtība – tās visas radītas pašu rokām. Tās iepriecinās gan to, kuram dāvana tiks pasniegta, gan to, kas to radījis.

Izstāde – tirdziņš Ogres novada Kultūras centrā, Lielās zāles foajē ir atvērta līdz 13. decembrim no plkst.10.00 līdz 19.00.