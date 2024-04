Aicina uz semināru par biznesa ideju realizāciju un attīstību

Seminārā uzstāsies Vita Brakovska, biedrības “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” vadītāja un Laima Engere-Levina, Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja. Tiešsaistes nodarbībā tiks sniegts ieskats un ieteikumi sekmīgākai pieteikumu sagatavošanai dalībai aktivitātē. Reģistrēšanās šeit.



Seminārā tiks skaidrots, ko vēl bez atbalsta aktivitātēm gūs jaunais uzņēmējs, kādi stratēģiski aspekti jāņem vērā, gatavojot savu pieteikumu, veicināta izpratne par savu gatavību dalībai un runāts par katra konkurētspējas priekšrocību novērtējumu labāka rezultāta sasniegšanai starp spēcīgiem sāncenšiem. Šis pasākums ir iespēja smelties iedvesmu no dzirdētā un jau tuvākajā laikā pielietot praksē pārbaudītas atziņas, lai rezultatīvi startētu aktivitātē.



Jau ziņojts, ka pieņemts lēmums par biznesa ideju iesniegšanas otrās kārtas izsludināšanu. Tās pieteikt iespējams līdz 10.augustam, aizpildot anketu un sūtot to uz . Aktivitātes ietvaros tiks piedāvātas apmācības un praktiskas konsultācijas vidzemniekiem vecumā no 18 līdz 40 gadiem tehniski ekonomiskajā priekšizpētē, rūpnieciskajos pētījumos, eksperimentālajā izstrādē, produkta rūpnieciskā dizaina izstrādē, jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādē, biznesa modeļu un inovāciju vadības attīstībā uzņēmumā. Svarīgi, ka katrs pretendents var pieteikties vienai atbalsta aktivitātei. Iepazīsties ar aktivitātes nolikumu šeit.



Aktivitātes mērķis ir tieši jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā Vidzemē, kas ir viens no projekta uzdevumiem, un tās ietvaros tiks nodrošināts atbalsts specifiskām apmācībām un praktiskām konsultācijām idejas attīstībai. Lai veicinātu izpratni par aktivitāti, jūnija noslēgumā tiks organizēts arī informatīvs tiešsaistes seminārs, kurā tiks runāts par biznesa ideju attīstību un dažādiem citiem jautājumiem, kas interesentiem radušies pieteikuma izstrādes procesā.



Jāņem vērā, ka, piesakoties dalībai, faktiskā atbalsta uzsākšana notiks pēc līguma slēgšanas un VPR tirgus izpētes vai iepirkuma veikšanas. Provizoriskais aktivitātes atbalsta uzsākšanas termiņš ir 2023.gada septembris līdz oktobris. Apmācību un praktisko konsultāciju termiņš ir pieci mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 20.martam. Finansējumu šajā aktivitātē atbalstāmo darbību ietvaros piešķir kā de minimis atbalstu.



Semināru un aktivitāti organizē Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā”, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus. Papildu informācija - e-pasta adrese (Laima Engere-Levina, Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja).