To organizē Labklājības ministrija, un šogad Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa ir veltīta sociālo uzņēmumu izaugsmei un sabiedrības izpratnes veidošanai par to, kā ar šādu komercdarbību var radīt kopēju labumu. Nedēļas ietvaros norisināsies divas tiešsaistes meistarklases un konference, kurās būs iespēja gūt jaunas un praktiski izmantojamas zināšanas biznesa izaugsmei, kā arī iepazīt Latvijas un ārvalstu sociālo uzņēmumu darbu.
12. oktobrī norisināsies praktiskā meistarklase "Komandā ir spēks!". Supervizore un personīgās izaugsmes trenere Lauma Žubule skaidros, kas ir un kas nav komanda, vai sociālais mērķis var kalpot par komandas dzinējspēku, kā nostiprināt uzticēšanos, kā arī stāstīs par efektīvas komandas principiem un to ieviešanu praksē.
Savukārt 13. oktobrī notiks praktiskā meistarklase "Zīmola simulācija sociālajam uzņēmumam". Zīmolvede Diāna Ņikitina soli pa solim dalībniekus iepazīstinās ar visiem zīmola veidošanas posmiem. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā radīt zīmolu ar vērtības piedāvājumu, definēt klientu, izveidot grafisko dizainu un izvēlēties komunikācijas virzienu. Pēc meistarklases dalībnieku rīcībā būs praktiski instrumenti un iedvesma šo procesu atkārtot un pielāgot savam zīmolam.
Abas meistarklases būs vērtīgas gan esošiem uzņēmējiem, gan tiem, kuri vēl tikai lolo savu sociālās uzņēmējdarbības ideju.Tās norisināsies no plkst. 10.20 līdz 12.00 tiešsaistes platformā "Zoom".Dalībnieku skaits meistarklasēs būs ierobežots – līdz 30 personām katrā. Aicinām reģistrēt savu dalību, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu: ej.uz/anketa_pasākumi. Reģistrācija atvērta līdz 11. oktobrim.
14. oktobrī notiks tiešsaistes konference "Sociālā uzņēmējdarbība – kad izaicinājumi pārtop aicinājumā!".Tās fokusā būs trīs tēmas:sociālā uzņēmuma atpazīstamības veicināšana, zaļais kurss un inovācijas. Konferences dalībniekiem būs iespēja dzirdēt gan vietējo, gan ārvalstu sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus.
Konferencē uzstāsies Latvijas sociālā uzņēmuma "Mammām un tētiem" vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa, "Mans Peldkostīms" vadītāja Laura Žukovska-Supe un "Vigo Health" vadītājs Kristaps Krafte. Ārzemju pieredzē dalīsies Igaunijas sociālā uzņēmuma "VIVITA" līdzdibinātāja un vadītāja Marilīsa Linda (Mari-Liis Lind), Beļģijas sociālā uzņēmuma "Usitoo" dibinātājs Havjers Marihals (Xavier Marichal) un Lietuvas sociālā jaunuzņēmuma "Our Pocket Hero" dibinātāja Simona Koncīte (Simona Koncytė).
Ar padomiem dalīsies arī reklāmas aģentūras "Bill&Yard" radošais direktors un sociālā uzņēmuma "BlindArt" dibinātājs Andrs Hermanis, zīmolvede Diāna Ņikitina, "Zero Waste Latvija" valdes locekle Anna Doškina, AS "Balticovo" komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps, Ideju un inovāciju institūta vadītāja Elīna Miķelsone un Latvijas zinātniskā jaunuzņēmuma "ALINA" valdes priekšsēdētāja un līdzīpašniece Solvita Kostjukova. Konferences tiešraide būs skatāma Labklājības ministrijas Facebook kontā no plkst.10.00 līdz 14.10.
Ārvalstu pieredzes stāstus dalībnieki varēs klausīties sinhronajā tulkojumā no angļu uz latviešu valodu. Lai vērotu pasākuma tiešraidi ar sinhrono tulkojumu, aicinām reģistrēt savu dalību, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu: ej.uz/anketa_pasākumi. Pēc reģistrācijas uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite, caur kuru būs iespējams pievienoties konferences tiešraidei. Vienlaikus šī konference tiks pārraidīta arī Labklājības ministrijas Facebook kontā, taču tur nebūs nodrošināts sinhronais tulkojums.
Atbilstoši vispārpieņemtai starptautiskai praksei sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir sociālās ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem. Tas darbojas tirgus apstākļos, uzņēmējdarbībai raksturīgā un inovatīvā veidā, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus.
"Sociālie uzņēmēji ir tie, kuri, saredzot kādu problēmu, aktīvi rīkojas. Visbiežāk pašu piedzīvotas vai plašākā sabiedrībā novērotas problēmas ir iemesls un dzinējspēks uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, lai ar biznesa instrumentiem risinātu dažādus sabiedrībā pastāvošus sociālos izaicinājumus. Sociālā uzņēmējdarbība ir stāsts par cilvēkiem, kurus vieno sirds degsme un aicinājums padarīt šo pasauli labāku, radot produktus un pakalpojumus, kas palīdz citiem, un atstāt pozitīvu ietekmi uz sabiedrību kopumā.Šī gada Sociālās uzņēmējdarbības nedēļas konferencē vēlamies ilustrēt sociālās uzņēmējdarbības dažādību, rādot piemērus, ka tā iespējama izglītībā, apģērbu ražošanā un pat informācijas tehnoloģijās un medicīnā,"uzsver Imants Lipskis, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors.
2018. gadā stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot labvēlīgu sociālās uzņēmējdarbības vidi. Tanī gadā sociālā uzņēmuma statusu ieguva 27 uzņēmumi, un "Attīstības finanšu institūcijas Altum" piešķirto grantu saņēma pirmie seši uzņēmumi. 2019. gadā Labklājības ministrija sociālā uzņēmuma statusu piešķīra 59 uzņēmumiem, un ar 21 uzņēmumu Altum noslēdza granta līgumu. Pērn sociālā uzņēmuma statusu piešķīra 67 uzņēmumiem, un 38 uzņēmumi saņēma Altum grantu. Šogad šādu statusu ir ieguvuši 58 uzņēmumi, bet grantu saņēmuši 34 uzņēmumi. Kopā ar pilotprojekta dalībniekiem, kas saņēma grantu pirms Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā, Altum atbalstījis 129 biznesa projektus par kopējo summu 8,4 miljoni eiro. No tiem 64 biznesa projekti par kopējo summu 3,7 miljoni eiro jau ir īstenoti.
Uz doto brīdi kopumā Latvijā ir reģistrēti un aktīvi darbojas 193 sociālie uzņēmumi. Populārākā sociālo uzņēmumu darbības joma ir darba integrācija, kurā darbojas 27% no reģistrētajiem uzņēmumiem. Tiem seko izglītības jomā (20%), sporta un veselības (18%)nozarēs strādājošie.