Pirmdiena, 8. marts, 2021 15:21

Aicina uz veselīga dzīvesveida nodarbību "Emocionālā ēšana"

Aicina uz veselīga dzīvesveida nodarbību "Emocionālā ēšana"
"Kopš cilvēki ir iemācījušies gatavot, viņi apēd divas reizes vairāk nekā būtu nepieciešams." – bija pārliecināts slavenais amerikāņu rakstnieks, izgudrotājs un valstsvīrs Bendžamins Franklins. Tomēr cilvēki apēd vairāk ne tikai tāpēc, ka ēdiens kļūst aizvien gardāks, bet porcijas – aizvien lielākas. Izrādās, apēst var ne vien sviestmaizi, putru un cepeti, bet arī emocijas – stresu, nogurumu, garlaicību u.c.

Izpētīts, ka cilvēks katru dienu pieņem aptuveni 200 lēmumus par ēdienu, turklāt vairums no tiem ir neapzināti – ieradumu, emociju vadīti. Tādējādi ēdiens mūsdienu sabiedrībā aizvien biežāk kļūst par pirmo "glābiņu" dažādās problēmsituācijās. Kā skaidro uztura speciālisti, tas tieši ēdiens ir viens no vienkāršākajiem pasaulē pieejamajiem emociju vai "aizlāpītājiem".

Lai arī dažādu pētījumu dati liecina, ka emocionālā ēšana ir īpaši izplatīta problēma ASV, Helsinku Universitātes zinātnieki izpētījuši, ka savas problēmas un no tām izrietošās emocijas mēdz "apēst" arī aptuveni 4% Eiropas iedzīvotāju. Taču, vai un cik efektīva ir šī stratēģija?

Ņemot vērā aizvien pieaugošo Ogres novada iedzīvotāju interesei par Oveselība piedāvātajām veselīga dzīvesveida nodarbībām, šā gada 17. martā plkst. 19.00 tiks organizēta lekcija "Emocionālā ēšana". Tās laikā pieredzējusi uztura speciāliste Gita Ignace skaidros:

- Kā atšķirt reālu izsalkumu no stresa, noguruma, garlaicības un citu emociju radīta izsalkuma, kas agrāk vai vēlāk noved pie ķermeņa masas palielināšanās?

- Kā atdalīt ēšanu no emocijām, tās apmierinot pareizi?

Nodarbība norisināsies tiešsaistes platformā Zoom. Saite uz to tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem dalībniekiem, tāpēc interesenti ir aicināti sūtīt pieteikumus uz e-pastu .

Informācijai: Gita Ignace uztura konsultāciju jomā darbojas vairāk nekā 12 gadus. Papildus savai specialitātei viņa apguvusi arī dažādas psiholoģijas metodes, kuru elementus veiksmīgi pielieto savā praksē. Tāpat speciāliste darbojas kā auglības atpazīšanas metodes konsultante un jau divus gadus vada pašas izstrādāto "Sugarfree" kursu, kura mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izkļūt no saldumu, našķu un pārmērību slazdiem.

