Ceturtdiena, 09.10.2025 21:59
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:59
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 4. aprīlis, 2022 07:02

Aicina veidot veselīgus digitālo ierīču lietošanas ieradumus bērniem un pusaudžiem

Aicina veidot veselīgus digitālo ierīču lietošanas ieradumus bērniem un pusaudžiem
Pirmdiena, 4. aprīlis, 2022 07:02

Aicina veidot veselīgus digitālo ierīču lietošanas ieradumus bērniem un pusaudžiem

Jau šo trešdien, 6. aprīlī, Ogrē nodarbība par aktuālu tēmu - kā veidot veselīgus digitālo ierīču lietošanas ieradumus bērniem un pusaudžiem! Aicinām vecākus, kuru ģimenē ir bērni un pusaudži sākumskolas un pamatskolas vecumā, apmeklēt nodarbību, kurā runāsim par mūsdienās aktuālu problēmu - viedierīču izmantošanas ieradumi un to ietekme uz veselību un bērna attīstību.

Nodarbībā pārrunāsim:
-Kādi ir bērna un pusaudža kaitīgo ieradumu nostiprināšanās riski un sekas?
-Kādi ir veselīgi viedierīču izmantošanas ieradumi?
-Kā ģimenē ieviest digitālo ierīču lietošanas noteikumus?

Iespējams, bērns vai pusaudzis “bēg” ekrānos, vairīdamies no sarežģījumiem ikdienā - ģimenē vai skolā. Vai ir iespējams ierobežot ekrānos pavadīto laiku? Ar ko lai sāk? Uzzināsim, kādi būtu pirmie soļi un kā tos pareizi spert, lai sāktu ieradumu mainīšanu ģimenē.

Informāciju sagatavoja Oveselība

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?