Nodarbībā pārrunāsim:
-Kādi ir bērna un pusaudža kaitīgo ieradumu nostiprināšanās riski un sekas?
-Kādi ir veselīgi viedierīču izmantošanas ieradumi?
-Kā ģimenē ieviest digitālo ierīču lietošanas noteikumus?
Iespējams, bērns vai pusaudzis “bēg” ekrānos, vairīdamies no sarežģījumiem ikdienā - ģimenē vai skolā. Vai ir iespējams ierobežot ekrānos pavadīto laiku? Ar ko lai sāk? Uzzināsim, kādi būtu pirmie soļi un kā tos pareizi spert, lai sāktu ieradumu mainīšanu ģimenē.
Informāciju sagatavoja Oveselība