Krievijas prezidents Vladimirs Putins ceturtdien negaidīti teica runu Krievijas telekanālā “Rossija-24”, paziņojot, ka Krievija ir sākusi “militāru operāciju” Ukrainā, un aicinot Ukrainas armiju “‘nolikt ieročus”. Putins arī brīdināja pārējās valstis, ka jebkāds mēģinājums iejaukties Krievijas rīcībā novedīs pie “sekām, kādas tās nekad nav redzējušas”. Jau kopš agra rīta notika cīņas visā Ukrainas teritorijā, vairākām lidostām un lidlaukiem piedzīvojot raķešu triecienus. Šis karš atbalsojas arī Latvijā un redzami arī vietējo kara atbalstītāju mēģinājumi attaisnot Krievijas agresiju pret Ukrainu. Šajā sakarā iedzīvotāji tiek aicināti ziņot Valsts policijai un Valsts drošības dienestam par visiem izteikumiem un personām, kas aicina, atbalsta un attaisno Krievijas agresiju Ukrainā.

Krimināllikuma panti, kas aizliedz atbalstīt Krievijas agresiju
Latvijas krimināllikumā ir vismaz 4 panti, kas aizliedz atbalstīt un attaisnot Krievijas agresiju Ukrainā.

Tie ir Krimināllikuma panti:

74.1 pants. Genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošana
71.1 pants. Aicinājums uz genocīdu
77.pants. Aicinājums uz agresīvu karu
78.pants. Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana
81.pants. Pret Latvijas Republiku vērsts aicinājums (Piemēram, aicinājumi “Latgales tautas republikas” izveidei)


Kā skaidro zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks: “Uzsakumi, piemēram, “Ieņemt un iznīcināt Kijevu, pārvērst to putekļos”, kā arī Krievijas propagandas kanālu raidītie vēstījumi, ka “Visi ukraiņi ir fašisti”, aicinājumi nogalināt ukraiņus vai citu tautību cilvēkus ir izteikumi par kuriem šie panti var tikt piemēroti. Tas pats attiecināms uz šāda veida komentāriem interneta vidē. Zvejsalnieks arī piebilst, ka būtiski ir, ka šādi uzsaukumi ir publiski un nepārprotami domāti nopietni. Taču atgādina, ka tas pats attiecas arī uz aicinājumiem “izrēķināties vai kā savādāk nodarīt kaitējumu Latvijā dzīvojošajiem krievu tautības cilvēkiem”.

Kā pareizi ziņot
Sniedzot drošības iestādēm informāciju par iespējamiem krimināllikuma pārkāpumiem un draudiem nacionālajai drošībai, lūdzam fiksēt sekojošas lietas:

-Komentāra/fotogrāfijas ekrānšāviņš
-Saite uz konkrēto komentāru/fotogrāfiju
-Saite uz komentāra/fotogrāfijas autoru
-Cita papildinoša informācija


Kur ziņot par agresijas atbalstīšanu
Valsts policijas kontakti:

+371 67829484 vai 110

Valsts drošības dienesta kontakti:

Diennakts kontakttālrunis 67208964 vai rakstot uz .

Tāpat iespējams sazināties gan ar VP gan VDD izmantojot Twitter.

“Par drošību!” redakcija aicina ziņot par visiem vietējiem Krievijas agresijas atbalstītājiem un to izteikumiem, lai novērstu draudus nacionālajai drošībai.

