Sabiedrība ir svarīgs teritorijas attīstības plānošanas procesa dalībnieks, tādēļ aicinām Jūs pieteikties darbam jaunveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgas attīstība stratēģijas 2021.-2034.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes teritoriālajās darba grupās, aizpildot pieteikuma veidlapu. Piedalīties aicināts ikviens interesents, kurš ir deklarējies attiecīgajā administratīvi teritoriālajā vienībā.
Plānotas 2-3 sanāksmes, katras sanāksmes ilgums 1,5 stundas. Vadoties no lietderības apsvērumiem, vēlams, ka dalībnieki piedalās visās sanāksmēs. Sanāksmes norisināsies videokonferences formātā zoom platformā. Informācija par sanāksmes laiku un saites tiks nosūtītas uz anketā norādīto e-pasta adresi.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpisko plānotāju – galveno speciālistu lauku infrastruktūras jautājumos: Jevgēniju Duboku, ; tel. 65046174.
