Aicinājums Lielvārdes novada iedzīvotājiem piedalīties Zemes stundā
2021. gada 27. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 notiks Zemes stunda – globāli lielākā vides akcija. Šogad ierasto pulcēšanās pasākumu un fizisko klātbūtni pilsētu gaismas objektu izslēgšanas brīdī aizstās kopības sajūta un solidarizēšanās digitāli. Virtuālajā fokusā — dabas daudzveidības izzušana, klimats un ar to saistītās sekas.
Dabas daudzveidība samazinās un aptuveni miljonam sugu draud izmiršana. Bioloģiskās daudzveidības mērķu īstenošanas novērtējums liecina, ka neesam sasnieguši iepriekšējās desmitgadēs starptautiski izvirzītos mērķus problēmas mazināšanai. Arī Latvijas ziņojumi Eiropas Komisijai par dabas stāvokli neuzrāda apmierinošu situāciju mūsu valstī. Zemes stunda izceļ iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmumu, zinātnes un izglītības institūciju, valdību lomu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanai nākamajā desmitgadē.
Lielvārdes novada Jumpravas pamatskolas jaunieši jau ir iesaistījušies Pasaules dabas fonda un viņu atbalstītāja Tetra pak aktivitātē un Zoom platformā piedalījās lekcijā par dabas daudzveidību- kā varam būt dabai draudzīgāki un kā attīstīt videi draudzīgus risinājumus.
Kā vari iesaistīties Zemes stundā 27. martā?
10 idejas Zemes stundai skatīt šeit:
Zemes stundas 2021 oficiālais video šeit:
Publicējot informāciju par Zemes stunda sociālajos tīklos, lūdzu, izmantojiet mirkļa birkas #ZemesStunda un #connect2earth