Es vēlot atgādināt, ka Ukrainas armija, stājoties pretī agresoram, sargā ne tikai savu valsti; Ukrainas karavīri sargā arī Latviju un citas Eiropas valstis, jo Krievijas valdības impēriskie plāni un tieksme paplašināt savas ietekmes teritoriju neaprobežojas tikai ar Ukrainu.
Šobrīd Ukrainā visvairāk ir nepieciešami materiāli pirmās palīdzības sniegšanai ievainotajiem.
Ogres novada pašvaldība ir uzsākusi ziedojumu akciju Ukrainas atbalstam. Aicinu ikvienu iedzīvotāju savu iespēju robežās iegādāties pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamos materiālus un nodot Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, lai ar humānās palīdzības sūtījumu tos nogādātu uz Ukrainu.
Neatstāsim Ukrainu vienu tās cīņā, palīdzēsim, cik vien tas ir mūsu spēkos!
Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamie materiāli:
-vienreizlietojami cimdi iepakojumā;
-spraužamadatas;
-šķēres (10 –14 cm) ar noapaļotiem galiem;
-mākslīgās elpināšanas maska ar vienvirziena gaisa vārstuli iepakojumā;
-trīsstūrveida pārsējs (96x96x136 cm) iepakojumā;
-leikoplasts (2 – 3 cm) spolē;
-brūču plāksteri (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā;
-tīklveida pārsējs Nr. 3 (40 cm);
-marles saites (4 x 0,1 m) sterilā iepakojumā;
-marles saites (4 x 0,05 m) sterilā iepakojumā;
-pārsienamās paketes sterilā iepakojumā;
-marles komplekts (600 x 800 mm) sterilā iepakojumā;
-marles komprese (400 x 600 mm) sterilā iepakojumā;
-marles komprese (100 x 100 mm) sterilā iepakojumā;
-folijas sega (viena puse metalizēta, otra spilgtā krāsā) iepakojumā.
Sestdien, 26.februārī, ziedojumus varēs nodot no plkst.10.00 līdz 15.00. Ziedojumi tiks nogādāti Ukrainā sadarbībā ar valsts institūcijām. Termiņš ziedojumu akcijai šobrīd nav noteikts. Lūgums sekot informācijai FB un pašvaldības mājaslapā.
Jautājumu gadījumā tālr.65071164.