Ceturtdiena, 09.10.2025 21:59
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:59
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 26. februāris, 2022 07:54

Aicinājums palīdzēt Ukrainas armijai un tautai

ogresnovads.lv
Aicinājums palīdzēt Ukrainas armijai un tautai
Sestdiena, 26. februāris, 2022 07:54

Aicinājums palīdzēt Ukrainas armijai un tautai

ogresnovads.lv

Cienījamie Ogres novada iedzīvotāji! Es, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, vēršos pie jums ar lūgumu palīdzēt Ukrainas armijai un tautai. Ukrainā – suverēnā, neatkarīgā valstī – ir iebrukusi Krievijas armija, tur notiek reāls karš, dzīvību zaudē Ukrainas armijas karavīri un arī civiliedzīvotāji, ir daudz ievainoto.

Es vēlot atgādināt, ka Ukrainas armija, stājoties pretī agresoram, sargā ne tikai savu valsti; Ukrainas karavīri sargā arī Latviju un citas Eiropas valstis, jo Krievijas valdības impēriskie plāni un tieksme paplašināt savas ietekmes teritoriju neaprobežojas tikai ar Ukrainu.

Šobrīd Ukrainā visvairāk ir nepieciešami materiāli pirmās palīdzības sniegšanai ievainotajiem.

Ogres novada pašvaldība ir uzsākusi ziedojumu akciju Ukrainas atbalstam. Aicinu ikvienu iedzīvotāju savu iespēju robežās iegādāties pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamos materiālus un nodot Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, lai ar humānās palīdzības sūtījumu tos nogādātu uz Ukrainu.

Neatstāsim Ukrainu vienu tās cīņā, palīdzēsim, cik vien tas ir mūsu spēkos!

Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamie materiāli:

-vienreizlietojami cimdi iepakojumā;

-spraužamadatas;

-šķēres (10 –14 cm) ar noapaļotiem galiem;

-mākslīgās elpināšanas maska ar vienvirziena gaisa vārstuli iepakojumā;

-trīsstūrveida pārsējs (96x96x136 cm) iepakojumā;

-leikoplasts (2 – 3 cm) spolē;

-brūču plāksteri (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā;

-tīklveida pārsējs Nr. 3 (40 cm);

-marles saites (4 x 0,1 m) sterilā iepakojumā;

-marles saites (4 x 0,05 m) sterilā iepakojumā;

-pārsienamās paketes sterilā iepakojumā;

-marles komplekts (600 x 800 mm) sterilā iepakojumā;

-marles komprese (400 x 600 mm) sterilā iepakojumā;

-marles komprese (100 x 100 mm) sterilā iepakojumā;

-folijas sega (viena puse metalizēta, otra spilgtā krāsā) iepakojumā.

Sestdien, 26.februārī, ziedojumus varēs nodot no plkst.10.00 līdz 15.00. Ziedojumi tiks nogādāti Ukrainā sadarbībā ar valsts institūcijām. Termiņš ziedojumu akcijai šobrīd nav noteikts. Lūgums sekot informācijai FB un pašvaldības mājaslapā.

Jautājumu gadījumā tālr.65071164.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?