Ogres novada iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji jau kopš pirmās dienas, kad sākās Krievijas militārais iebrukums Ukrainā, sniedz savu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem.
Daļa saziedoto lietu ir nogādāta Ukrainā, bet šobrīd palīdzība ir vajadzīga bēgļiem, kuri patvērumu raduši pie Ogres novada iedzīvotājiem.
Ogres novada Sociālais dienests informē, ka šobrīd ir ļoti nepieciešami akūtām situācijām piemēroti pārtikas produkti – tādi, ko var ilgstoši uzglabāt istabas temperatūrā un no kuriem var pagatavot maltīti: milti, makaroni, rīsi, griķi, putraimi, manna, auzu pārslas, eļļa, cukurs, konservi (piemēram, gaļas, zivju, dārzeņu), ievārījumi.
Lūgums nenest iesāktus pārtikas produktu iepakojumus vai produktus, kuriem beidzies realizācijas termiņš.
Ziedojumus Ukrainas kara bēgļu atbalstam var nodot:
- Ogres novada Kultūras centrā Brīvības ielā 15, Ogrē – gan darba dienās, gan brīvdienās;
- Ogres novada pašvaldības ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē – darba dienās (pirmdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00; otrdien no plkst. 8.00 līdz 18.00; piektdien no plkst. 8.00 līdz 16.00);
- Ogres novada Sociālajā dienestā Upes prospektā 16, Ogrē – darba dienās (pirmdien no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien trešdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 14.00).
Ogres novada pašvaldība aicina būt atsaucīgiem un palīdzēt grūtā dzīves situācijā nonākušiem cilvēkiem.