Bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras periodā var pieteikties komercsabiedrības un Ogres novada pašvaldības iestādes. Komercsabiedrībām, kuras atrodas ārpus Ogres novada, jādrošina skolēnu transportēšanu uz un no darba vietas.
Uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm no 19. aprīļa līdz 30. aprīlim ir jāiesniedz pieteikumi bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā saskaņā ar 2020. gada 14. maija Ogres novada pašvaldības domes sēdē apstiprināto Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā. Aicinām pieteikumus iesniegt Ogres novada izglītības pārvaldē Ogrē, Brīvības ielā 15 (Ogres novada Kultūras centra ēkā no Upes prospekta stāvlaukuma ieejas).
Skolēni no 13 gadiem līdz 14 gadiem tiek nodarbināti:
-4 stundas dienā, 20 stundas nedēļā (jūnijā līdz 20 darba dienām, jūlijā un augustā līdz 22 darba dienām)
Skolēni no 15 līdz 19 gadiem tiek nodarbināti:
7 stundas dienā, 35 stundas nedēļā (jūnijā līdz 20 darba dienām, jūlijā un augustā līdz 22 darba dienām)
Bērniem un jauniešiem būs iespēja pieteikties laika posmā no 6. maija līdz 21. maijam. Vairāk informācija par pieteikšanos bērniem un jauniešiem sekos pēc 30. aprīļa.
Pēc pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas skolēns tiks informēts par piedāvātajām darba vietām un viņam plānoto darba laiku. Pieteikumi tiks nodoti Ogres novada pašvaldības iestādēm un komercsabiedrībām, kuras sazināsies ar bērniem un jauniešiem.
Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts vienu mēnesi pie viena darba devēja. Skolēnam tiek noteikta vismaz minimālā mēnešalga, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek segti transporta izdevumi nokļūšanai uz darba vietu un mājām.
Lai precizētu radušos jautājumus, lūgums zvanīt 65020461.
Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvalde