Bronzas medaļas ieguvējs tika godināts Ogres 1.vidusskolā pirms BK “Ogre” mājas spēles ar ko tika uzsākta jaunā Pafbet LIBL sezona. Sveikt Aigaru Apini bija ieradušies arī deputāti – Jānis Siliņš, Dace Māliņa un Dzirkstīne Žindiga.
Jau vēstīts, ka Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par naudas balvas piešķiršanu Aigaram Apinim.
Ogres novada Birzgales pagasta iedzīvotājam A. Apinim ir izcili sasniegumi jau kopš pirmās dalības Paraolimpiskajās spēlēs 2000. gadā, ik reizi izcīnot godalgotas vietas: bronzas medaļas lodes grūšanā un diska mešanā 2000. gadā Sidnejā; zelta medaļa diska mešanā 2004. gadā Atēnās; zelta medaļa diska mešanā un sudraba medaļa lodes grūšanā 2008. gadā Pekinā; zelta medaļa lodes grūšanā (jauns Pasaules rekords) un sudraba medaļa diska mešanā 2012. gadā Londonā. Jāpiebilst, ka 2012. gada Vasaras Paraolimpiskajās spēlēs lodes grūšanā A. Apinim izdevās uzstādīt jaunu pasaules rekordu, un šo spēļu noslēguma ceremonijā viņš bija karognesējs.
Ar ierosinājumu piešķirt A. Apinim naudas balvu pašvaldībā vērsās Ķeguma pilsētas pārvaldes Sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš, šo ierosinājumu atbalstīja arī Ogres novada Sporta attīstības konsultatīvā komisija.
Domes deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt A. Apinim naudas balvu 1000 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas par izciliem sasniegumiem Vasaras Paraolimpiskajās spēlēs Tokijā 2021. gadā.