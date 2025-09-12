airBaltic lidmašīna nosaukta Ogres vārdā

Lai godinātu Baltijas ceļa 35. gadadienu, airBaltic pērn augustā organizēja īpašu konkursu, kurā ikviens varēja balsot par savām mīlētākajām Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsētām. Kopumā nepilna mēneša laikā tika saņemts vairāk nekā viens miljons balsu, tādējādi izraugoties 48 pilsētas – 16 no katras Baltijas valsts – kuru nosaukumi tiks piešķirti 48 airBaltic lidmašīnām. Papildus simboliskajai nozīmei šāda iniciatīva stiprina Baltijas valstu reģiona atpazīstamību pasaulē un veicina tūrismu, padarot šīs pilsētas pievilcīgas gan vietējiem, gan starptautiskajiem ceļotājiem.
Elīna Prāve, airBaltic viceprezidente mārketinga jautājumos, norāda: “Mēs esam pateicīgi visiem, kuri piedalījās šajā konkursā un izrādīja atbalstu savām mīlētākajām pilsētām. Nosaucot airBaltic lidmašīnas Baltijas pilsētu vārdos, mēs ne tikai iedvesmojam ceļotājus iepazīt šīs vietas, bet arī veicinām to starptautisko atpazīstamību. Mēs lepojamies būt daļa no reģiona izaugsmes un ar saviem lidojumiem stiprināt Baltijas saikni ar pasauli.”
Andris Krauja, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, norāda: “Mums ir liels prieks un gods, ka airBaltic lidmašīna tagad nesīs pasaulē arī Ogres vārdu. Tas ir skaists veids, kā parādīt mūsu pilsētu plašākai pasaulei un aicināt ceļotājus atklāt Ogres dabu, kultūru un cilvēkus. Mēs to uztveram kā sirsnīgu sveicienu no mūsu mājām ikvienam, kurš dodas ceļā. Zinu, ka dažiem ārzemju ceļotājiem šis nosaukums var raisīt mazliet izbrīnu vai smaidu, bet tas tikai padara mūsu pilsētu vēl atmiņā paliekošāku. Mēs, Ogre, esam draudzīgi un viesmīlīgi – tagad arī ar spārniem.”
Līdz šim jau kopumā 22 airBaltic Airbus A220-300 lidmašīnām ir piešķirti Baltijas pilsētu vārdi. Savukārt pārējās 26 izraudzītās Baltijas valstu pilsētas lidsabiedrības lidmašīnām tiks piešķirtas pakāpeniski izlases kārtībā.