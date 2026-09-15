Aizdomās par netiklām darbībām ar bērniem apcietina deju pasniedzēju no Dobeles – policija atklāj jaunas detaļas

9. septembrī tiesa personai kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, kur viņš atrodas joprojām.
VP turpinās izmeklēšana saistībā ar notikušo, kā arī tiek vākti pierādījumi un informācija, kas būtu kā pamats citu epizožu atklāšanai. VP amatpersonas aicina atsaukties vecākus, kuru bērni ir apmeklējuši deju nodarbības pie pasniedzēja vārdā Artūrs un, iespējams, ir cietuši, vai kuru rīcībā ir informācija par iespējamiem seksuāla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar pornogrāfiska rakstura materiālu apriti no pasniedzēja puses. Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 63004344, 28444521 vai 112.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 162. panta 2. daļas par mazgadīgas personas pavešanu netiklībā, tas ir, par tādas seksuāla rakstura darbības izdarīšanu bez fiziskas saskares ar cietušā ķermeni nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi vai izraisīt dzimuminstinktu cietušajā, ja to izdarījusi pilngadīga persona vai ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Persona iepriekš nav bijusi policijas redzeslokā. Izmeklēšanas interesēs plašāk informēt par notikušo policija atturas.
Valsts policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpusskolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likumpārkāpumu.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā policija ir veikusi procesuālās darbības un aizturējusi kādu personu aizdomās par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret mazgadīgām personām.
LETA rīcībā ir kādas Zemgales deju skolas direktores vecākiem izplatīta informācija. Direktore vecākiem norādījusi, ka "šobrīd Latvijas deju vidi ir pāršalcis ļoti nopietns notikums, kas vēlreiz atgādina, cik svarīgi mums visiem kopā ir runāt par bērnu un jauniešu drošību, personīgajām robežām un attiecībām ar pieaugušajiem autoritātes pozīcijās." Direktore aicina vecākus mājās pārrunāt šo tēmu ar saviem bērniem.