Daudzi uzskata un ir pārliecināti, ka lapu un citu organisko atkritumu sadedzināšana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā no tām atbrīvoties. Var likties – kas gan tur slikts, tomēr jāapzinās, ka dedzinot šādus atkritumus, tiek piesārņota vide.
Pašvaldības atgādina, ka koku lapas un citus organiskos atkritumus Ogres novada pašvaldībā dedzināt nedrīkst. Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.14/2012 "Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā", drīkst dedzināt tikai bioloģiski noārdāmos dārzu vai parku atkritumus, stingri ievērojot zemāk noteiktos nosacījumus:
-pilsētas teritorijā pieļaujama tikai koku un krūmu ciršanas atlieku dedzināšana ugunskuros un sadedzināšanas iekārtās, ievērojot ugunsdrošības prasības;
-atkritumi ir savākti dedzināšanai paredzētā vietā un tiek nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības locekļi (piemēram, aizliegts ierīkot atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku logu tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.);
Pirms pielikt uguni zaru vai citu dedzināšanai atļauto atkritumu kaudzei, vēlams pārliecināties, vai tajā savu pagaidu mājvietu nav atradis ezis vai kāds cits dzīvnieks. Ugunskuram jāizvēlas vieta, kuras tuvumā nav sausas zāles, koku un viegli uzliesmojošu priekšmetu. Ugunskura vieta ir rūpīgi jāsagatavo, tā jāierobežo, aprokot apkārt zemi vai apliekot akmeņus.
Uzmanība jāpievērš vēja virzienam – ugunskura vieta jāierīko tā, lai vējš liesmas nepārnes uz blakus esošajām ēkām. Dedzināt nelielos daudzumos jāraugās, lai radušies dūmi netraucē kaimiņiem, un vienmēr jāatceras par ugunskura nodzēšanu, lai, uzpūšot stiprākam vējam, tās neuzliesmotu no jauna.
Nemainīgi viens no labākajiem un drošākajiem veidiem, kā utilizēt bioloģiskos atkritumus, ts.sk. koku lapas, ir kompostēšana. Pareizi sagatavots komposts ir ļoti labs mēslojums, turklāt tas ir draudzīgs videi un arī ekonomiski izdevīgs.
Jāatgādina arī par kūlas dedzināšanu, kas katru pavasari kā sērga plosās Latvijā. Diemžēl arī šopavasar jau ir fiksēti kūlas dedzināšanas gadījumi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un pašvaldība atgādina, ka pērnās zāles dedzināšana nodara postījumus videi un dzīvajai radībai, kas tajā mīt, arī cilvēkiem un viņu īpašumiem.
Kūlas dedzināšana ir aizliegta!