Būvdarbi ir beigušies, un jaunā hidrobūve, lai gan vēl nav pieņemta ekspluatācijā, tomēr ir daļēji pieejama iedzīvotājiem.
Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 141. punkts paredz būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms būves nodošanas ekspluatācijā, ja tas ir paredzēts darba organizācijas projektā.
VSIA “Melioprojekts” izstrādātajā būvprojekta “Aizsargmols (straumvirzes) Ogres ietekā Daugavā” Darba organizācijas projektā iekļautajā izvērtējumā autoruzraugs norāda, ka būvdarbu laikā tika nepārtraukti veikts būves sēšanās monitorings; monitoringa dati rāda, ka būves sēšanās ir mazāka par iespējami aprēķināto un ir ļoti nebūtiska – tas liecina par būves un tās pamatnes grunts stabilitāti.
Būves izvērtējumā norādīts, ka 2021. gada pavasara pali un ledus iešana nav nodarījusi bojājumus dambjiem un nav radījusi ledus sastrēgumus Ogres upes ietekā Daugavā.
Visi galvenie būvdarbi objektā ir pilnīgi pabeigti un tiek veikti pēdējie labiekārtošanas darbi, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā.
Būve ir droša un, pie atsevišķiem nosacījumiem, ir pieļaujama tās izmantošana līdz pieņemšanai ekspluatācijai, norāda autoruzraugs.
Iedzīvotājiem, apmeklējot jauno aizsargmolu, šobrīd ir jāievēro šādi nosacījumi:
-nav pieļaujama iedzīvotāju pārvietošanās pa būvi vienlaicīgi ar būvdarbu veikšanu;
-iedzīvotāju pārvietošanās pieļaujama Ogres novada pašvaldības un būvuzņēmēja saskaņotajos laikos;
-iedzīvotāju pārvietošanās pieļaujama tikai pa teritoriju ar cieto segumu;
-pieļaujama tikai gājēju kustība un pārvietošanās ar velosipēdiem un skūteriem.