Ceturtdiena, 09.10.2025 15:28
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:28
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 19. maijs, 2021 10:08

Aizsargmola izmantošanas nosacījumi pirms pieņemšanas ekspluatācijā

ogresnovads.lv
Aizsargmola izmantošanas nosacījumi pirms pieņemšanas ekspluatācijā
Trešdiena, 19. maijs, 2021 10:08

Aizsargmola izmantošanas nosacījumi pirms pieņemšanas ekspluatācijā

ogresnovads.lv

Pēc nepilnu divu gadu darba ir pabeigta aizsargdambja jeb straumvirzes izbūve pie Ogres upes ietekas Daugavā. Jaunā būve aizsargās Ogres upes gultni no piesērēšanas un sekmēs noteces un ledus netraucētu ievadīšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē, samazinot ūdenskrātuves ietekmi uz Ogres upes palu noteci.

Būvdarbi ir beigušies, un jaunā hidrobūve, lai gan vēl nav pieņemta ekspluatācijā, tomēr ir daļēji pieejama iedzīvotājiem.

Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 141. punkts paredz būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms būves nodošanas ekspluatācijā, ja tas ir paredzēts darba organizācijas projektā.

VSIA “Melioprojekts” izstrādātajā būvprojekta “Aizsargmols (straumvirzes) Ogres ietekā Daugavā” Darba organizācijas projektā iekļautajā izvērtējumā autoruzraugs norāda, ka būvdarbu laikā tika nepārtraukti veikts būves sēšanās monitorings; monitoringa dati rāda, ka būves sēšanās ir mazāka par iespējami aprēķināto un ir ļoti nebūtiska – tas liecina par būves un tās pamatnes grunts stabilitāti.

Būves izvērtējumā norādīts, ka 2021. gada pavasara pali un ledus iešana nav nodarījusi bojājumus dambjiem un nav radījusi ledus sastrēgumus Ogres upes ietekā Daugavā.

Visi galvenie būvdarbi objektā ir pilnīgi pabeigti un tiek veikti pēdējie labiekārtošanas darbi, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā.
Būve ir droša un, pie atsevišķiem nosacījumiem, ir pieļaujama tās izmantošana līdz pieņemšanai ekspluatācijai, norāda autoruzraugs.

Iedzīvotājiem, apmeklējot jauno aizsargmolu, šobrīd ir jāievēro šādi nosacījumi:
-nav pieļaujama iedzīvotāju pārvietošanās pa būvi vienlaicīgi ar būvdarbu veikšanu;
-iedzīvotāju pārvietošanās pieļaujama Ogres novada pašvaldības un būvuzņēmēja saskaņotajos laikos;
-iedzīvotāju pārvietošanās pieļaujama tikai pa teritoriju ar cieto segumu;
-pieļaujama tikai gājēju kustība un pārvietošanās ar velosipēdiem un skūteriem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?