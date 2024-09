Aizturēti vecāki, kuri, ignorējot ārstu norādes, izņēmuši abus ar diferiju slimos bērnus no slimnīcas

VP skaidro, ka policija saņēma iesniegumu no slimnīcas par to, ka piektdien, 20.septembrī, sieviete pretēji ārstu norādēm no slimnīcas izņēma savus divus bērnus, kuri slimoja ar difteriju un kuriem ir komplikācijas un nozīmēta obligātā ārstēšanās slimnīcā.

Saistībā ar notikušo policijā ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikumā noteiktā par tādas personas apzinātu atstāšanu bez palīdzības, kura atrodas dzīvībai vai veselībai bīstamā stāvoklī un kurai nav iespējas saglabāt sevi mazgadības, vecuma, slimības vai savas nevarības dēļ, ja vainīgajam bijusi iespēja sniegt cietušajam palīdzību un bijis pienākums rūpēties par viņu vai arī vainīgais pats viņu nostādījis dzīvībai bīstamā stāvoklī.

Sestdienas rītā VP policijas darbiniekiem izdevās noskaidrot bērnu atrašanās vietu. Saistībā ar to, ka bāriņtiesā bija pieņemts lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, par notikušo paziņots bāriņtiesai. Patlaban bērni ir nogādāti slimnīcā, bet abi vecāki ir aizturēti.

VP aģentūrai LETA norādīja, ka vecāki patlaban aizturēti līdz 48 stundām, un atrodas izolatorā. Pēc tam tiks lemts par drošības līdzekļu piemērošanu personām.

Jau vēstīts, ka pēc saslimšanas ar difteriju 16.septembrī miris četrus gadus vecs zēns. Zēns nebija vakcinēts pret difteriju.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), saņemot informāciju par apstiprinātu difterijas gadījumu, sāka epidemioloģisko izmeklēšanu un pretepidēmijas pasākumu organizēšanu.

Difterijas diagnoze tika noteikta trīs bērniem un vienam pieaugušajam. Visi gadījumi ir savstarpēji saistīti. Epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu veikšana turpinās.

Āgenskalna klīnikas ārsts Edgars Mednis vietnē "Telegram" sestdienas rītā vēstīja, ka vecāki piektdienas pēcpusdienā izmantoja savas Pacientu tiesību likumā noteiktās tiesības un pieņēma lēmumu atteikties no meitu turpmākas "ārstniecības" Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS), par to paziņoja personālam un bērnus no stacionāra izņēma.

"Šāds lēmums balstīts uz vecāku pamatotām bažām, ka arī meitu veselībai un dzīvībai var tikt nodarīts kaitējums, kā tas notika ar brālīti, kuru vecāku ieskatā "noārstēja" līdz nāvei," teikts paziņojumā.

SPKC uzsver, ka nepietiekama vakcinācijas aptvere rada difterijas uzliesmojuma izcelšanās un infekcijas izplatīšanās risku. Difterijas komplikācijas nopietni apdraud īpaši nevakcinēto pacientu veselību un dzīvību.

SPKC atgādina, ka vakcinācija pret difteriju ir valsts apmaksāta ikvienam iedzīvotājam jebkurā vecumā.