Visaktīvāk elektroautobusu izmantojušas Ikšķiles vidusskola (15 braucieni) un Ogres Valsts ģimnāzija (12 braucieni). Tāpat braucieni nodrošināti Ogres Centra pamatskolai, Ogres Kalna pamatskolai, Ķeguma, Tīnūžu, Madlienas un Birzgales izglītības iestādēm, kā arī īstenots viens Izglītības pārvaldes organizēts pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens.
Skolēni galvenokārt devušies dažādās mācību ekskursijās, uz koncertlekcijām VEF Kultūras pilī, uz Daugavas muzeju Doles salā, uz kempingu “Zanzibāra”, uz namdaru darbnīcu “Pirts Alpi” Garkalnes pagastā, kā arī uz Siguldu un Turaidu. Atsevišķi braucieni nodrošināti arī interešu izglītības pulciņiem dalībai sadraudzības koncertos.
Tālākie maršruti bijuši uz Jūrmalas Elektrum Enerģijas centru, Rundāles pili, Cēsu Kosmosa izziņas centru, Ziemassvētku kauju muzeju un Jelgavu. Īpaši jāuzsver Madlienas un Birzgales pamatskolu skolēnu braucieni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, kuros, ņemot vērā autobusa izbraukšanas un atgriešanās maršrutu no Ogres Valsts ģimnāzijas, nobraukti vairāk nekā 200 kilometri katrā reizē.
Pateicoties Ogres novada pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar AS “Virši” un AS “Latvenergo” (Elektrum Drive), elektroautobusam ir pieejamas plašas uzlādes iespējas, kas ļauj mērot arī krietni lielākus attālumus. Kamēr skolēni piedalās aktivitātēs, autobuss nepieciešamības gadījumā tiek uzlādēts tuvākajā publiskajā elektroauto uzlādes stacijā.
Kopumā kopš 2025. gada sākuma ar elektroautobusu veikti jau 90 braucieni.
Jāatzīmē, ka pagājušā mācību gada noslēgumā Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles skolēni devās mācību ekskursijā uz Ogres pilsētu, Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju “Brīvības ceļš”, uz Ogres Centrālo bibliotēku, un pedagogi izteica lielu pateicību par šādu iespēju, jo skolēniem pats brauciens ar elektroautobusu bija kā vesels“piedzīvojums”!
Ogres novada pašvaldība aicina visas novada izglītības iestādes aktīvi izmantot elektroautobusa sniegtās iespējas. Braucienu rezervācija notiek vienotā sistēmā, un pašvaldības Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa nodrošina to saskaņošanu un koordināciju. Visa nepieciešamā informācija ir pieejama skolu saimniekiem un direktoru vietniekiem saimnieciskajā darbā.
Elektroautobuss ir ne tikai videi draudzīgs risinājums, bet arī reāls ieguldījums kvalitatīvā, daudzveidīgā un mūsdienīgā izglītībā Ogres novadā, norāda pašvaldība.