No 4. līdz 10. jūnijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Hermīne, Rēzija, Keitija, Alīsija, Marta, Melisa, Eduards, Hanna.
No 4. līdz 10. jūnijam mūžībā devušies:
Jumpravā
Aivars Elksnītis (1958)
Ķegumā
Haralds Melderis (1942)
Ķeipenē
Modris Millers (1952)
Lielvārdē
Gunārs Platpīrs (1961)
Ogrē
Margarita Mūze (1938)
Ainārs Pētersons (1960)
Arvīds Rābants (1934)
Albina Stefanska (1942)
Rembatē
Rihards Krūklis (1952)
Suntažos
Fatina Radionova (1939)
Tīnūžos
Ināra Veldre (1930)