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Sestdiena, 13. jūnijs, 2026 07:06

Aizvadītajā nedēļā Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 11 novadnieki

OgreNet/OVV
Aizvadītajā nedēļā Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 11 novadnieki
Foto: pexels.com
Sestdiena, 13. jūnijs, 2026 07:06

Aizvadītajā nedēļā Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 11 novadnieki

OgreNet/OVV

No 4. līdz 10. jūnijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 8 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 11 novadnieki.

No 4. līdz 10. jūnijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Hermīne, Rēzija, Keitija, Alīsija, Marta, Melisa, Eduards, Hanna.

No 4. līdz 10. jūnijam mūžībā devušies:

Jumpravā

Aivars Elksnītis (1958)

Ķegumā

Haralds Melderis (1942)

Ķeipenē

Modris Millers (1952)

Lielvārdē

Gunārs Platpīrs (1961)

Ogrē

Margarita Mūze (1938)

Ainārs Pētersons (1960)

Arvīds Rābants (1934)

Albina Stefanska (1942)

Rembatē

Rihards Krūklis (1952)

Suntažos

Fatina Radionova (1939)

Tīnūžos

Ināra Veldre (1930)

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