Svētki norisinājās no 21. maija līdz 29. maijam.
Svētku pirmā diena iesākās Birzgalē ar pasakainu pastaigu, kuras laikā varēja atbildēt uz jautājumiem un baudīt vēja zvanu skaņas. Paldies, Nacionālo bruņoto spēku Gaisa Spēkiem par atbalstu.
21. maija vakarā ikviens pilsētā varēja doties pastaigā un vērot strūklaku šovu Daugavā, kā arī iziet caur gaismas arku Ķeguma pludmalē.
Nedēļas garumā pagastos bija vērojamas dažādas aktivitātes, par ko rūpējas katra pagasta tautas nama vadītāja.
Pirmās svētku dienas starts sākās Birzgales pagasta Rūķu parkā. Iedzīvotāji varēja doties nesteidzīgā pastaigā pa parku, klausīties vēja zvanu skaņās, minēt mīklu par un ap Birzgales pagastu un izmēģināt veiksmi, zināšanas spēlējot jauno Ķeguma novada lielformāta spēli.
Birzgales iedzīvotājiem bija iespēja redzēt lidojošu sveicienu svētkos - sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkiem.
Septītās svētku dienas vakarā pie Birzgales Tautas nama, varēja satikt gaisa pūķu meistarklases vadītāju, kurš palīdzēja bērniem tikt pašiem pie sava gaisa pūķa. Lai pūķiem dotu iespēju lidot uz Birzgali bija ieradusies rozīgā pūķu meitene Dūdīte, kuras pavadībā, tad visi devāmies uz Birzgales pamatskolas sporta laukumu laist pūķus gaisā. Meistarīgākie pūķu laidēji, tika cienāti ar pūķītes Dūdītes saldumiem.
Sporta stadionā, pacilātā noskaņojumā, aktīvi darbojās sporta tiesnesis Edgars Siliņš, rūpīgi sekojot līdzi jauniešu rezultātiem individuālajās sacensībās, kuru noslēgumā labākie tika pie vērtīgām balvām.
Birzgales Tautas nama vadītāja Mudīte Janovska-Spriņğe: “Neticami ātri ir paskrējusi šī svētku nedēļa. Paldies jums, kuri plānoja, organizēja, atbalstīja, piedalījās un vienkārši bija blakus. Paldies Ķeguma novada pašvaldībai, Dacei Māliņai, Kintijai Sparānei-Tumašai, Ievai Vējonei, Lienei Lazdiņai, Sarmītei Pugačai, Solvitai Pikaļevai, Edgaram Siliņam, Diānai Arājai, Armandam Arājam, Gunitai Ārstei, Ivitai Laubertei, Lailai Krastiņai, "Pārsteiguma karuselim", "KiteWorld Latvia", māla vēja zvana īpašniecei - Evitai Gūtmanei, koka vēja zvana īpašniekam - Ilmāram Priekulim, metāla vēja zvana īpašniekam - Renāram Onzulim, cilvēkam, kurš iepriecināja ar dzejas lasījumu - Bruno Bruno.”
Novada svētku aktivitātes Tomē izskanēja varenā ūdens elementā. Tome taču ir ļoti bagāta ar ūdeņiem, upēm: Koņupīti, Aizbiķupīti Tuntuļupīti, Prūšupīti, Naktsspēļu upīti, Līčupi, Čurkstupīti un, protams, likteņupi Daugavu. Tome - bagāta ar ezeriem: Lielezeru, Zemīšu ezeru, Lubaušu ezeru, Miglaiņu ezeru, Kausu ezeru, Sīlīšu ezeru. Tomē ir uzņēmumi, kas saistīti ar ūdeni: Tomes zivju audzētava un Dīķu komplekss “Līčupe”. Tomēnieši jau sensenis nodarbojās ar zvejniecību un plostošanu, tāpēc Tomē daudzas mājas ieguvušas savu nosaukumu, kur ietverta ūdens tēma: “Ezeriņi”, “Plostnieki”, “Upītes”, “Strauti”, “Viļņi”, “Līči” un vēl, un vēl. Tā kā upes bagātas ar zivīm, viena no aktivitātēm novada svētkos – zivju atpazīšana Ķeguma novada muzeja pagalmā Tomē, kur par paveikto uzdevumu varēja nopelnīt pašu svarīgāko sastāvdaļu no vēja zvana - lielo māla zivi un muzeja vadītājas Ligitas Ādamsones padomus. Savukārt maziņās zivtiņas vēja zvaniem varēja piepelnīt klāt, izpildot vēl citus uzdevumus, gan atbildot uz bibliotekāres Agitas Freibergas jautājumiem, gan izgatavojot plostus, kurus kopā ar folkloras kopu ‘’Graudi“ varēja palaist Daugavā, vēlot likteņupei mūžīgu tecējumu un zivju bagātību. Izskanot plostnieku dziesmām un Kārļa Veckaktiņa stāstījumam par Daugavas plostniekiem, mazie plostiņi izrotāti devās tālā ceļā, straujajos upes ūdeņos. Noķert ūdens mirdzēšanu pie Līčupes, baudīt un radoši darboties kopā ar mākslinieci, tika aicināti tie, kuri vēlējās izmēģināt otas un krāsas. Visu svētku laiku ļaužu acis priecēja Tomes parkā uzstādītais foto stūrītis, kas īpaši skaists bija tumsā, gaismiņām vizot un spīguļojot. Visu svētku laiku bijām bagātīgi apdāvināti arī ar debesu dāvāto ūdeni, kas bieži pārsteidza un samērcēja.
Ķeguma novada svētku ietvaros no maija vidus bija iespēja piedalīties desmitajā bērnu vokālajā konkursā “Rembates Cielaviņa 2021”. Šogad piedalījās 16 dalībnieki, (kuri dalījās trīs grupās: 4 – 6 gadi, 7 – 10 gadi, 11 – 14 gadi), - 12 Lielvārdes vokālās studijas “Mikauši” bērni, pedagogs Baiba Klepere. 1 no Ķeguma vokālās studijas, pedagogs Antra Kūmiņa un 3 no Ķeguma, pedagogs Liene Seržante.
"Rembates Cielaviņa" titulu ieguva – Jasmīna Sunne, 3 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
Solisti no 4 - 6 gadi:
1. vieta Anna Tabure, 5 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
2. vieta Selīna Vietniece, 5 gadi, Ķeguma Tautas nama vokālā studija, pedagogs - Antra Kūmiņa, Ķegums.
3. vieta Kate Ermanovska, 3 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
Solisti no 7 - 10 gadi:
1. vieta Justīne Plote, 9 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
2. vieta Agnese Dzalbe, 8 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
2. vieta Emīlija Žukele, 9 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs – Baiba Klepere, Lielvārde.
3. vieta Katrīna Leščinska, 10 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
Solisti no 11 - 14 gadi:
1. vieta Estere Jankovska, 13 gadi, vokālā studija “Mikauši”, pedagogs - Baiba Klepere, Lielvārde.
2. vieta Alīse Jansone, 12 gadi, pedagogs - Liene Seržante, Ķegums.
Titulu “Elegantākā Cielaviņa” ieguva Elza Farino, “Staltākā Cielaviņa” – Miķelis Dumpis, “Skanīgākā Cielaviņa” – Agate Krūmiņa, “Smaidīgākā Cielaviņa” – Amanda Jankovska, “Kautrīgākā Cielaviņa” – Dārta Griņeviča, “Sapņainākā Cielaviņa”- Eva Grieta Seržante.
Šogad žūriju pārstāvēja dziedātājs un dziesmu autors Miks Dukurs, dziedātāja Aija Vītoliņa un mūziķis, bungu virtuozs, pasākumu vadītājs Reinis Reķis.
Kā teica žūrija, viegli nebija, konkurence bija liela, bērni malači, tika galā ar ne tik pierasto situāciju. Daži citāti no žūrijas komentāriem – Ļoti sirsnīgi, patiesi. *Jāsaņem lielāka drosme un viss izdodies. *Pedagogs šķiet uzdevis par daudz uzdevumu. Ļoti koncentrējas izpildīt uzdoto, malacis, ka tika galā. *Nopietni un pārliecinoši! Ļoti precīzi tiek galā ar uzdoto, liels, liels malacis. *Iekaroja manu sirdi jau ar pirmajām rindiņām! Skaisti. *Grūti saprast ko dzied, šķiet ne visai patīk tas ko dara.* Jāpiestrādā pie augstajām notīm, savādāk potenciāli spēcīga balss un meitene ļoti pārliecināta par to ko dara. *Foršs, drosmīgs un ar ļoti skaistu balsi apveltīts jaunais mākslinieks. *Ļoti skaists tembrs un atraktīvs dziesmas izpildījums. *Ārkārtīgi šarmanta māksliniece ar skaistu dziesmu, *Jauka dziedātāja, novēlu mazliet vēl pielikt enerģiju, drosmi, jaudu un būs labi.:) *Dziedātājai ļoti skaists balss tembrs.
Liels paldies arī konkursa krustmātei Evitai Taburei. Paldies par mūziku, kas katru pavasari piepilda Rembates pagastu, iepriecinot, sajūsminot un apbrīnojot.
Saulainā 24. maija pēcpusdienā, iepriekš piesakoties un ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus, pie Rembates Tautas nama bija iespēja pašu rokām izveidot māla podiņus, kuros jau 28. maijā sējām garšaugus, kuri noteikti pēc kāda laika priecēs mazo amatnieku acis, sirdis un garšas kārpiņas, bet vēl acis priecēs un Rembati izdaiļos mūsu sastādītās ābelītes. Saudzēsim krāšņumu, lai mūsu ģerboņa skaistums ilgi, jo ilgi rotā Rembates pagastu. Liels, sirsnīgs paldies visiem, kuri atrada laiku un radīja svētku sajūtu sev un citiem.
Rembates Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa: “Bez labas komandas ne kā! Paldies - Kintija Sparāne - Tumaša, Edgars Siliņš, Ruta Dumpe, Andris Zābelis, Ieva Vējone, Gunta Bergmane, Beatrise Kaktiņa, manām Rembates kolēģītēm Lilita Loss un Rita Birkenfelde, Rudīte Viļumsone Bartenberga, Ķeguma novada pašvaldībai, Uldim Kokinam, šoferītim Mihailam un atbalstītājiem radošajās darbnīcās un ābelīšu stādīšanā. Uz tikšanos nākamreiz!”
Paralēli esošām aktivitātēm, papildus noritēja auto orientēšanās aktivitāte, kurā dalību bija pieteikušas 27 komandas. Paldies, Signijai Liepiņai par līdzdalību šajā pasākumā. Visas komandas, kas bija iesūtījušas atbildes saņēma balvas. Paldies, visām komandām, kas piedalījās!
Paldies, Guntai Bergmanei par svētku foto stūriem. Par godu svētkiem katrā pagastā un pilsētā, tika uzstādīti foto stendi atbilstoši katras vietas nosaukumam – Birzgale – gaiss, Tome – ūdens, Rembate – zeme, Ķegums – gaisma.
Paldies, visiem uzņēmējiem, kuri iesaistījās un atbalstīja svētkus, uzņemot pie sevis interesentus uz atvērtajām durvju dienām visas nedēļas garumā.
29. maijs bija Ķeguma svētku “Gaisma atspīd novadā” noslēguma diena.
Rīts iesākās Ķeguma stadionā ar aktīvu sportošanu, kuru vadīja novada treneri Santa Veinberga un Emīls Josts. Paldies, visiem kas iesaistījās, paldies treneriem.
Diena turpinājās ar gadatirgu Ķegumā. Gadatirgus, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, notika trijās vietas – Ķeguma parkā, Ķeguma dienas centra teritorijā un laukumā pie Ķeguma evaņģēliski luteriskās baznīcas.
Svētku nedēļas noslēguma vakars iesākās ar orientēšanās aktivitāti Ķegumā. Ikviens interesents varēja pieteikt savu dalību, aizpildot anketu. Katra komanda varēja apmeklēt konkrētus punktus, kas bija norādīti kartē. Pie katra kontrolpunkta komandas sagaidīja pārsteigums. Vakara orientēšanās aktivitātē dalību ņēma 20 komandas. Paldies, Ķeguma ģitārstudijai un vadītājai Dace Priedoliņai, jauktajam korim “Lins” vadītājai Mairai Līdumai un koncertmeistarei Gintai Eisakai, SDK “Ķegums” vadītājam Jurim Driksna, Edgaram Siliņam un Laurim Valteram. Paldies, visām komandām, kas pieteicās un aktīvi piedalījās.
Vakara noslēgumā no plkst. 22.00 līdz 01.00 ikviens varēja doties nesteidzīgā pastaigā pa Ķeguma parku, pludmali un apskatīt mākslas darbus. Paldies, Ķeguma mākslas skolas skolotājām par lielajiem zīmējumiem un skicēm. Paldies VPII “Gaismiņa”, Ķeguma dienas centra kolektīvam, Ķeguma novada sociālajam dienestam, Ķeguma bibliotēkai, Starptautiskajam Soroptimistu klubam “Ogre-Ķegums”, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolotājām – Lienei Seržantei un Agitai Kaļvai, “Un-Te” meitenēm Lindai un Laurai, Beātei Gavrilovai par zīmējumiem. Paldies “Mad Aiss” – Aigaram Caunītim par tehnisko risinājumu, kompānijai NA par izgaismošanu.
Paldies, skaņu operatoram Brunim Grīnbergam par apskaņošanu, Ķeguma pašvaldības policijai – Agnim Siliņam, Ķeguma novada pašvaldībai, Ķeguma dienas centra vadītājai Larisai Juknai un visiem, kas iesaistījās šajos svētkos.
Ķeguma novada svētku organizatoru darba grupa