Rīts iesākās ar tirdziņu, kurā sabraukuši bija tirgotāji gan no Ogres novada, gan no tālākām pilsētām. Apmeklētāji varēja iegādāties dažādus dārzeņus, latviskas rotas, adītas zeķītes, sveces, mājas sierus un daudz, daudz ko citu. Tirdziņa laikā vietējie dārzeņu audzētāji demonstrēja savu produkciju, atbildēja uz apmeklētāju jautājumiem un stāstīja par šī gada ražu. Uz festivālu bija ieradusies gan “Rembates šokolāde”, gan “Skrīveru mājas saldējuma” jautrie meistari, kuri līdzi bija atveduši mārrutku saldējumu ar bietēm. Tāpat apmeklētājus iepriecināja uzbeku plovs un vietējais amata meistars Artūrs Kovaļevskis no “Garšu sētas”.
Festivāla apmeklētāji bija aicināti līdzdarboties rudens dārzeņu takas izveidē. Paldies visiem, kuri piedalījās takas veidošanā, atnesot kādu gardumu, kas iepriecinās Rīgas zooloģiskā dārza zvēriņus. Takā izvietoti tika visdažādākie dārzeņi – burkāni, ķirbji, kabači, bietes un daudz kas cits.
Dienas vidū norisinājās vīriešu pludmales volejbola turnīrs “Karstais kartupelis II” un dažādas sporta aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Tika noteiks smagākais dārzenis, aizvadītas ātrēšanas sacensības, orientēšanās sacensības un dažādas cita veida aktivitātes.
Gan lielos, gan mazos svētku apmeklētājos prieku un neviltotu smaidu radīja servisu suņu biedrība “TEODORS”. Pasākuma viesi varēja iepazīties ar astoņiem suņiem! “TEODORS” stāstīja par savu darbību, rādīja paraugdemonstrējumus un ļāva sunīšus samīļot, kopā nofotografēties un paspēlēties. Paldies par īpašo, gardo pārsteigumu servisa suņu biedrībai no “ĶEPA RAW FOOD”.
Visas dienas garumā Rembatē uzstājās draugu kolektīvi. Ciemos bija ieradušies Jelgavas valsts pilsētas iestādes “Kultūra” senioru vokālais ansamblis “Vīzija”, Mežotnes pagasta jauktais vokālais ansamblis “Mēs”, Rembates amatiermākslas kolektīvs “Ķipari”, Ķeguma Tautas nama vokālās studijas soliste Selīna Vietniece un koris “Sonante” no Rīgas.
Ar savu kulinārijas sniegumu festivāla apmeklētājus pārsteidza kulinārijas eksperte, pavārgrāmatas “Dzīves garša” autore Ilzes Jurkāne, kura meistarklasē gatavoja dažādus dārzeņu ēdienus, ko varēja degustēt.
Mazākos svētku viesus visu pēcpusdienu izklaidēja ar dažādām radošajām darbnīcām, aktivitātēm un burbuļiem. Smieklus visas dienas garumā varēja dzirdēt no piepūšamās atrakcijas, kas līdzinājās džungļiem.
Jau no attāluma varēja dzirdēt MX Graužupe krosa motociklus, ko varēja apskatīt, pie tiem nofotografēties un aprunāties ar pašiem sportistiem.
Vakara izskaņā tika sveikti sacensību uzvarētāji un notika lielo balvu izloze. Ar saviem trikiem, meistarību un grāciju pārsteidza bārmeņu šovs, bet noslēgumā festivāla apmeklētājus priecēja “5 Jāņi” un DJ “ANss”.
Rembates Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa: “Pirmkārt, lielu paldies vēlos teikt saviem rembatiešiem, kuri nekad neatsaka un vienmēr gatavi nākt palīgā, bez viņu lielā atbalsta festivāls noteikti nesanāktu tik krāšņs – Mirdzai A., Ritai B., Lilitai L., Jānim Č., Aigaram M., Loretai L., Kristapam Z., Oskaram D. ar komandu, Kārlim R., Ataru ģimenei, Zadausu ģimenei, Asmaišu ģimenei, Muzikantu ģimenei, kolektīvu vadītājiem – Ievai Filipsonei, Lienei Gailei, Ingai Graumanei, Antrai Kūmiņai, pasākuma vadītājam Reinim Reķim, tehniskajam palīgam Ansim Jansonam, atbalstītājiem – SIA “VIA Mežs”, Avsejam Jofisam, SIA “Rubeņi”, šūšanas darbnīcai “Zarumi”, “Rembates šokolāde”, SIA “Māris & Co”, Jurim Ošānam, SIA “Fazer Latvia”, SIA “Apotheka”, “Bhalu”, “Garšu sēta”, piemājas saimniecībai “Baroni”, Nikolajam Potjomkinam, Ķeguma pilsētas pārvaldei un skaisto mirkļu iemūžinātājai Kintijai Sparānei -Tumašai.”