Ikviens klausījās dziesmās ar platu smaidu.
Pie Daugavas krasta uzstājās Ķeguma ģitārstudija. Harmoniski un melodiski tika izpildītas visu laiku iemīļotākās Līgo dziesmas, piešķirot pirmssvētku vakaram maģisku noskaņu.
Līgo svētku ieskandināšanas pasākums noslēdzās pie Ķeguma Tautas nama. Raitā solī VPDK “Kadiķis” izdejoja apburošu deju. Svārkiem griežoties virpulī un kungu papēžiem sparīgi atlecot no zemes noslēdzās Vasaras saulgriežu pasākums Ķegumā.
Foto šeit:
22.jūnijā aizvadīts Līgo pasākums Birzgalē “Visa laba Jāņu zāle, ko pin Līgo vainagā”.
Kā jau katru gadu, arī šogad iedzīvotājiem bija iespēja pīt vainagus no jāņuzālēm un darināt citus Līgo svētku aksesuārus. Tautasdziesmām skanot, jaukās meistarklases vadītājas Zandas Kursītes vadībā, tapa krāsaini svētku vainagi.
Mūsu acis priecēja deju kolektīvs “Dejotprieks” ar ciemiņiem, savukārt dziesmas izdziedāja Laura un Sendija.
Runā, ka Līgo nakts un Jāņu diena ir gada maģiskākais laiks, tāpēc arī pie mums Birzgalē bija iespēja ļauties nākotnes izzināšanai un zīlēšanai.
Tuvāk vakaram ieradās īsta šamane - Ilona Helēna, lai kopā ar mums veiktu maģisko uguns iedegšanas rituālu. Ugunskurs tika veidots Akas zīmes formā - veiksmei un pareizai, labai dzīvei. Jāsaka, ka tas bija emocijām bagāts piedzīvojums.
Foto šeit: