Mūsā pie Bauskas ūdens līmenis pēdējā diennaktī svārstās dažu centimetru robežās. Lielupē pie Mežotnes ledus iešanas dēļ ūdens līmenis sestdien krasi kāpa, pēc tam pazeminājās un patlaban lēni paaugstinās; tas ir pusotru metru augstāks nekā pirms nedēļas.
Arī pie Staļģenes ūdens līmenis pamazām paaugstinās, pēdējo trīs dienu laikā tas kopumā cēlies par 2,3 metriem. Pie Jelgavas un Kalnciema turpinās pakāpeniska ūdens līmeņa paaugstināšanās.
Bērzē pie Līvbērzes ūdens līmenis kopumā cēlies par 2,6 metriem, ūdens kāpums ir apstājies. Tērvetē pie Bramberģes ūdens līmenis šonedēļ bija paaugstinājies par 1,7 metriem, patlaban tas pazeminās. Svētē pie Ūziņiem ūdens līmenis kāpis par 1,9 metriem un vairs būtiski nepaaugstinās. Turpinās ūdens līmeņa paaugstināšanās Misā.
Kurzemes upēs ūdens atkāpjas, vien Abavā, Ventas un Irbes lejtecē ūdens līmenis vēl paaugstinās.
Arī Vidzemes un Latgales upēs ūdens līmenis daudzviet sācis pazemināties. Tas turpina kāpt Daugavā, Aiviekstē, Gaujā un vēl dažās upēs. Lielās Juglas un Tirzas lejtecē, kā arī Pededzē ūdens līmenis šonedēļ kopumā paaugstinājies par vairāk nekā pusotru metru.
Nākamnedēļ ūdens līmenis pārsvarā pazemināsies, tā paaugstināšanās vēl turpināsies galvenokārt Daugavā, Aiviekstē, Gaujā, Lielupē, kā arī Misas, Abavas un Ventas lejtecē.