Ceturtdiena, 30.04.2026 19:11
Liāna, Lilija
Ceturtdiena, 30. aprīlis, 2026 15:17

Akmeņu ielā joprojām ir satiksmes organizācijas izmaiņas

ogresnovads.lv
Foto: Ogres novads
Turpinoties būvdarbiem Akmeņu ielas posmā no Alunāna ielas līdz Vidzemes ielai, to joprojām skar satiksmes organizācijas ierobežojumi.

Akmeņu iela posmā no Alunāna ielas līdz Ķeguma ielai ir atvērta divvirzienu satiksmei, tomēr jārēķinās ar satiksmes apgrūtinājumiem. 

Akmeņu ielas posms no Ķeguma ielas līdz Vidzemes ielai ir slēgts, tiek nodrošināta iebraukšana tikai konkrētās zonas iedzīvotājiem. Apbraucamais ceļš virzienā no Vidzemes ielas uz Alunāna ielu nodrošināts maršrutā Vidzemes iela - autoceļš A6 - Alunāna iela. Virzienā no Alunāna ielas uz Vidzemes ielu apbraucamais ceļš organizēts maršrutā Akmeņu iela – Ķeguma iela – Viļa Jaunuma iela – Vidzemes iela.

Ņemot vērā to, ka Alunāna ielas posmā no Dambja ielas līdz Daugavpils ielai (autoceļš A6) tiek izbūvēti sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada tīkli, pa posmiem tiek slēgta satiksmes kustība. Laika posmā no 05.05.26 līdz 31.05.2026 paredzēts slēgt satiksmi no Pētera Aulmaņa ielas līdz Akmeņu ielai. Tiks nodrošināts apbraucamais ceļš maršrutā Alunāna iela - Akmeņu iela - Krastmalas iela - Pētera Aulmaņa iela - Alunāna iela.

Pārbūves darbi notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Jura Alunāna un Akmeņu ielu pārbūve posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, Ogrē uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir veikt Jura Alunāna un Akmeņu ielu pārbūvi posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, Ogrē, kas attīstītu Ogres pilsētā esošo uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru un palielinātu privāto investīciju apjomu pilsētu funkcionālajās teritorijās, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmu.

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi ielas infrastruktūras uzlabošanā, pārbūvējot J. Alunāna ielu un Akmeņu ielas posmu no Daugavpils ielas līdz Vidzemes ielai, izbūvējot atbilstošu lietus ūdens kanalizāciju, citas virszemes un pazemes komunikācijas, gājēju ietvi.

Objektā būvdarbus veic SIA “MRG Būve” un būvuzraudzību veic SIA “Akorda”.

Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2026. gada augusts.

Satiksmes organizācijas izmaiņu karte 
