Ceturtdiena, 27.08.2026 01:35
Alens, Jorens, Žanis
Ceturtdiena, 27.08.2026 01:35
Alens, Jorens, Žanis
Otrdiena, 25. augusts, 2026 18:45

Jaunākā informācija: Ogres novadā turpinās elektroapgādes traucējumi; pieejams atbalsts iedzīvotājiem

OgreNet/Ogresnovads
Jaunākā informācija: Ogres novadā turpinās elektroapgādes traucējumi; pieejams atbalsts iedzīvotājiem
Foto: Ogresnovads.lv
Otrdiena, 25. augusts, 2026 18:45

Jaunākā informācija: Ogres novadā turpinās elektroapgādes traucējumi; pieejams atbalsts iedzīvotājiem

OgreNet/Ogresnovads

Ogres novadā joprojām turpinās ievērojami elektroapgādes traucējumi, kas skar daudzas mājsaimniecības.
Portāls "OgreNet", sazinoties ar Ogres novada pašvaldību, Komunikācijas nodaļā noskaidroja, ka pagaidām nav saņemts apliecinājums, ka elektroapgādes situācija novadā būtu būtiski mainījusies salīdzinājumā ar dienas laikā publiskoto informāciju.

Iepriekš tika ziņots, ka Ogrē atkal pārtrūkusi elektroapgāde, savukārt vissarežģītākā situācija ir Meņģeles, Taurupes, Mazozolu, Krapes un Suntažu pagastā, kur bez elektrības joprojām ir daudzas mājsaimniecības. Atsevišķās teritorijās situācija ir nevienmērīga – daļai iedzīvotāju elektroapgāde ir atjaunota, bet citi joprojām ir bez elektrības. Tāda situācija konstatēta arī Taurupes un Tīnūžu pagastā.

Ogres novada pašvaldība iepriekš informēja, ka AS “Sadales tīkls” nesniedz prognozes par to, kad elektroapgāde visās vētras skartajās teritorijās varētu tikt pilnībā atjaunota.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem pārvarēt elektroapgādes un ar to saistītos ūdensapgādes traucējumus, pašvaldība vairākās novada vietās nodrošinājusi nepieciešamo atbalstu.

Ķegumā iedzīvotāji var doties uz Ķeguma Dienas centru Liepu alejā 1B, kas atvērts no plkst. 9.00 līdz 21.00. Tur iespējams uzlādēt telefonus un datorus, izmantot interneta pieslēgumu, saņemt dzeramo ūdeni no ūdensvada, kā arī nomazgāties. Savukārt pilsētas pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 pieejams interneta pieslēgums.

Tomes pagastā nepieciešamās iespējas nodrošina Tomes Dienas centrs “Ābelītes”. Tajā var uzlādēt telefonus un datorus, izmantot internetu, Wi-Fi un datoru ar interneta pieslēgumu. Tāpat centrā pieejams dzeramais ūdens, iespēja uzvārīt ūdeni un iepildīt to līdzi paņemtā termosā, kā arī nomazgāties.

Lašupēs pie autobusa galapunkta pieturā “Lašupes” līdz plkst. 21.00 iedzīvotājiem ir pieejams dzeramais ūdens un iespēja uzlādēt telefonus.

Birzgales pagastā telefonus un datorus iespējams uzlādēt Birzgales pagasta pārvaldē Lindes ielā 2. Pārvalde no pirmdienas līdz ceturtdienai strādā no plkst. 8.00 līdz 17.00, bet piektdienās – no plkst. 8.00 līdz 13.00.

Pārogrē pie veikala “Mārīte”, Pārogres gatvē 29A, līdz plkst. 21.00 iedzīvotājiem tiek nodrošināts dzeramais ūdens un iespēja uzlādēt telefonus.

Pašvaldība norāda, ka informācija par iedzīvotājiem pieejamo palīdzību un situāciju citās Ogres novada pilsētās un pagastos tiks papildināta atbilstoši aktuālajai situācijai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.