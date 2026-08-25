Jaunākā informācija: Ogres novadā turpinās elektroapgādes traucējumi; pieejams atbalsts iedzīvotājiem

Iepriekš tika ziņots, ka Ogrē atkal pārtrūkusi elektroapgāde, savukārt vissarežģītākā situācija ir Meņģeles, Taurupes, Mazozolu, Krapes un Suntažu pagastā, kur bez elektrības joprojām ir daudzas mājsaimniecības. Atsevišķās teritorijās situācija ir nevienmērīga – daļai iedzīvotāju elektroapgāde ir atjaunota, bet citi joprojām ir bez elektrības. Tāda situācija konstatēta arī Taurupes un Tīnūžu pagastā.
Ogres novada pašvaldība iepriekš informēja, ka AS “Sadales tīkls” nesniedz prognozes par to, kad elektroapgāde visās vētras skartajās teritorijās varētu tikt pilnībā atjaunota.
Lai palīdzētu iedzīvotājiem pārvarēt elektroapgādes un ar to saistītos ūdensapgādes traucējumus, pašvaldība vairākās novada vietās nodrošinājusi nepieciešamo atbalstu.
Ķegumā iedzīvotāji var doties uz Ķeguma Dienas centru Liepu alejā 1B, kas atvērts no plkst. 9.00 līdz 21.00. Tur iespējams uzlādēt telefonus un datorus, izmantot interneta pieslēgumu, saņemt dzeramo ūdeni no ūdensvada, kā arī nomazgāties. Savukārt pilsētas pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 pieejams interneta pieslēgums.
Tomes pagastā nepieciešamās iespējas nodrošina Tomes Dienas centrs “Ābelītes”. Tajā var uzlādēt telefonus un datorus, izmantot internetu, Wi-Fi un datoru ar interneta pieslēgumu. Tāpat centrā pieejams dzeramais ūdens, iespēja uzvārīt ūdeni un iepildīt to līdzi paņemtā termosā, kā arī nomazgāties.
Lašupēs pie autobusa galapunkta pieturā “Lašupes” līdz plkst. 21.00 iedzīvotājiem ir pieejams dzeramais ūdens un iespēja uzlādēt telefonus.
Birzgales pagastā telefonus un datorus iespējams uzlādēt Birzgales pagasta pārvaldē Lindes ielā 2. Pārvalde no pirmdienas līdz ceturtdienai strādā no plkst. 8.00 līdz 17.00, bet piektdienās – no plkst. 8.00 līdz 13.00.
Pārogrē pie veikala “Mārīte”, Pārogres gatvē 29A, līdz plkst. 21.00 iedzīvotājiem tiek nodrošināts dzeramais ūdens un iespēja uzlādēt telefonus.
Pašvaldība norāda, ka informācija par iedzīvotājiem pieejamo palīdzību un situāciju citās Ogres novada pilsētās un pagastos tiks papildināta atbilstoši aktuālajai situācijai.