Ogres novada Sporta centra ēkā Skolas ielā 12, Ogrē,ir pabeigta plaisu likvidēšana ēkas sienās, turpinās būvkonstrukciju stiprināšana un pandusa izbūve. Šajā objektā darbi notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus” īstenošanu ietvaros.
Turpinās Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas un sporta ēkas būvniecība Gunāra Astras ielā, Ogrē. Tiek veiktapārseguma izbūve, dzelzsbetona siju, kolonnu un metāla konstrukciju montāža, kā arī sporta ēkas siltumizolācijas darbi. Objektā turpinās sporta ēkas jumta metāla konstrukciju montāžas darbi. Arī aprīlī turpināsies jumta konstrukciju izbūve, jumta siltumizolācijas montāža, kā arī stiklojuma konstrukciju montāža. Tiks uzsākta arī skolas ēkas fasādes apdare.
Ir pabeigta pamatu betonēšana dizaina objekta (bāka ar Ogres novada logo) būvniecībai uz aizsargmola pie Ogres upes ietekas Daugavā. Šonedēļ tiks uzsākta metāla konstrukciju montāža.
Jauniešu mājas Brīvības ielā 40, Ogrē,būvobjektā ir pabeigta koka ēkas konstrukciju montāža. Galvenajā ēkā turpinās iekšējie remontdarbi, kā arī jumta nomaiņa. Tiek turpināta stikla sienu uzstādīšana jaunajai būvei.
Līdz šī gada 16. maijam turpinās būvprojekta ”Ogres vārti – Daugavas krasta aizsargbūve” izstrāde. Ir uzsākta būvprojekta ekspertīze.
Aktīvi ceļa pārbūves darbi notiek Dubkalnu ceļa “Dubkalna ezera meži” posmā no valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka – Ogre līdz Smiltāju kapiem, kur paredzēta arī jauna ceļa posma izbūve. Ir izrakta nederīgā grunts un kūdra, tiek ieklāts ģeotekstils un ievesta derīgā grunts. No 21. marta esošais ceļa posms ir slēgts, autobraucēji ir aicināti izmantot apbraucamo ceļu. Satiksmes organizācijas shēmu šeit:
Turpinās Lauberes, Madlienas un Bezdelīgu ielas ceļa seguma atjaunošana. Beidzoties tehnoloģiskajam pārtraukumam, marta pēdējā nedēļā plānots atsākt darbus Madlienas ielā un Bezdelīgu ielā, kur tiks demontēts vecais bruģis, izbūvēti vājstrāvas un apgaismojuma tīkli.
Pašvaldības izpilddirektors arī informēja par aktuālajām iepirkuma procedūrām, tostarp publiskie iepirkumi šobrīd norit ēkas Skolas ielas 4, Ikšķilē, būvniecībai; piecu ielu atjaunošanai Lielvārdē; Saules prospekta pārbūvei, Ogrē; Priedaines ielas atjaunošanai Ikšķilē un gājēju celiņa izbūvei gar brīvdabas skatuvi Bumbieru ielā, Ogresgalā.