Aktīvi labiekārtošanas darbi šobrīd notiek aizsargmolā pie Ogres upes ietekas Daugavā. Lai objektu pabeigtu un nodotu ekspluatācijā, ir jāizbūvē bruģa segums un jāatjauno asfalta segums. Jaunais aizsargmols (straumvirze) mazinās hidraulisko pretestību Ogres upes lejastecē, gultnes piesērējumu, ledus sastrēgumus, krastu nobrukumu veidošanos un ūdens līmeņa celšanās iespējas. Šī būve aizsargās Ogres upes gultni no piesērēšanas un sekmēs noteces un ledus netraucētu ievadīšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē, samazinot ūdenskrātuves ietekmi uz Ogres upes palu noteci.
Birzgales ielas pārbūves projekts ir gandrīz noslēdzies; iela ir nodota ekspluatācijā, taču vēl tiks veikti apzaļumošanas darbi. Pilsēta ir ieguvusi vēl vienu sakārtotu satiksmes infrastruktūras objektu – ar pārbūvētu brauktuvi, pārveidotiem krustojumiem un nobrauktuvēm, uzlabotu satiksmes drošību un vides pieejamību, jaunu ielas apgaismojumu, labiekārtotu teritoriju, kā arī ar jauniem, mūsdienu standartiem atbilstošiem inženierkomunikāciju tīkliem zem ielas.
Darbi atsākušies Egļu ielā. Lielākais veicamo būvdarbu apjoms ir pabeigts, tajā skaitā vājstrāvas tīklu izbūves darbi, noslēgumam tuvojas bruģa seguma uzklāšanas darbi, kas veikti gandrīz visas ielas garumā, izņemot Rožu ielas krustojumā. Šobrīd notiek elektroapgādes tīkla izbūve.
Rožu ielā ir pabeigta lietus kanalizācijas tīklu izbūve, turpinās telekomunikāciju kabeļu ieklāšanas darbi un nākamnedēļ plānots uzsākt ceļa apmaļu uzstādīšanu.
Skolas ielas pārbūves projektā notiek atbalsta sienu mūrēšana, drenāžas sistēmu būvniecība, lietus kanalizācijas izbūve pie kafejnīcas Policijas akadēmija, grunts iestrāde un smilšu slāņa ieklāšana. Turpinās ceļu apmaļu uzstādīšana un komunikāciju izbūve krustojumā Brīvības un Skolas ielas krustojumā. Skolas ielas pārbūves projekts ir viens no apjomīgākajiem pašvaldības objektu infrastruktūras sakārtošanas darbiem. Pēc darbu pabeigšanas pilsēta iegūs ne vien vēl vienu sakārtotu ielu, bet arī daudz plašāku auto stāvlaukumu un labiekārtotu apkārtējo teritoriju.
Blaumaņa ielā darbi tiks uzsākti nākamajā nedēļā. Ir uzstādītas ceļazīmes un veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi.
Turpinās jaunā gājēju tilta būvniecība pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu. Ir pabeigta visa savienojumu mezglu izbūve, uzsākta tilta klāja un margu montāža, ka arī uzsākti zemes darbi bruģētā laukuma, gājēju celiņa un luksoforu izbūves darbi upes kreisajā krastā.
Parka ielā pabeigta visas siltumtrases un ūdensvada izbūve, līdz ar to tuvākajā laikā tiks uzsākta ceļa virsmas izbūve.
Intensīvi rit gājēju ietves un veloceliņa Ogre – Ogresgals izbūves darbi. Visā celiņa trases garumā pabeigti zemes slāņa noņemšanas darbi, vairākos posmos notiek uzbēruma izbūve. Plānots, ka jau šovasar iedzīvotāji varēs sākt izmantot šo jauno satiksmes infrastruktūras objektu.
Darbi turpinās jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas būvniecības objektā. Šobrīd notiek ēkas iekšdarbi, turpinās dažādu inženiertīklu izbūve, tiek veikti arī ēkas autonomās apkures testēšanas darbi, kā arī uzsākta ēkai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu pasūtīšana.
Turpinās jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta kompleksa būvniecības projekta ekspertīze. Plānots, ka darbus objektā varētu sākt nākamajā nedēļā. Sākotnēji tiks noņemta zemes virskārta apbūves laukumā un sāksies testa pāļu dzīšana.
Asfaltrūpnīcai atsākot ražot asfaltbetonu, tiks pabeigti darbi Rīgas un Kalna ielas krustojuma rotācijas aplī, kas satiksmei atvērts jau no 2020.gada 9.decembra.
Kā informēja P. Špakovskis, vairākiem projektiem šobrīd tiek veikta iepirkumu procedūra, kas jau tuvākajā laikā papildinās augstākminēto sarakstu ar vairākiem jauniem ielu būvniecības darbiem.
Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ar iecietību izturēties pret neērtībām būvdarbu laikā.