Lai arī 6.aprīlis ir pēdējā ārkārtējās situācijas diena, lielākā daļa pasākumu saglabāsies arī turpmāk - epidemiologi un veselības nozares eksperti Covid-19 izplatības samazināšanos vērtē ar lielu piesardzību un aicina ikvienu ievērot noteikumus rūpēs par savu un sabiedrības veselību.
Būtiskākās izmaiņas drošības pasākumos skar mācību procesu un tirdzniecību. Detalizētu informāciju par aktuālajiem drošības pasākumiem aicinām meklēt vienotajā oficiālajā tīmekļvietnē covid19.gov.lv un ministriju tīmekļvietnēs.
Informāciju sagatavoja Valsts kanceleja