Ceturtdiena, 09.10.2025 15:28
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:28
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 6. aprīlis, 2021 21:06

Aktuālie drošības pasākumi no 7.aprīļa

Aktuālie drošības pasākumi no 7.aprīļa
Otrdiena, 6. aprīlis, 2021 21:06

Aktuālie drošības pasākumi no 7.aprīļa

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi vizuālu apkopojumu par drošības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai, kas būs spēkā no 7.aprīļa.

Lai arī 6.aprīlis ir pēdējā ārkārtējās situācijas diena, lielākā daļa pasākumu saglabāsies arī turpmāk - epidemiologi un veselības nozares eksperti Covid-19 izplatības samazināšanos vērtē ar lielu piesardzību un aicina ikvienu ievērot noteikumus rūpēs par savu un sabiedrības veselību.

Būtiskākās izmaiņas drošības pasākumos skar mācību procesu un tirdzniecību. Detalizētu informāciju par aktuālajiem drošības pasākumiem aicinām meklēt vienotajā oficiālajā tīmekļvietnē covid19.gov.lv un ministriju tīmekļvietnēs.

Informāciju sagatavoja Valsts kanceleja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?