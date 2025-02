Alimentu parāds Ogres novadā 3,8 miljoni

Saeima ir noteikusi, ka katram vecākam ir pienākums nodrošināt katram savam bērnam vismaz minimālos uzturlīdzekļus, kas šogad ir 185 eiro mēnesī (25% no minimālās algas) bērniem līdz 7 gadiem un 222 eiro mēnesī (30% no minimālās algas) bērniem no 7 līdz 18 gadiem. Teiksim, vecāki izšķiras, bērnus audzina viens no viņiem, tāpēc otrs maksā alimentus vismaz minimālajā apmērā, ja tiesa nav lēmusi vai paši vecāki nav vienojušies citādi. Šo uzturlīdzekļu apmērs ir atkarīgs no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas un bērna vecuma. Jo lielāka minimālā alga, jo lielāks minimālo uzturlīdzekļu apmērs.

Ko tad, ja kāds no vecākiem uzturlīdzekļus nemaksā? Tad iesaistās UGF. Ja vecāks neuztur bērnu, tad otrs vecāks vai aizbildnis, kā arī pilngadīgs bērns līdz 21 gada vecumam, kas turpina mācīties, var pieprasīt uzturlīdzekļu izmaksu no UGF. Pagājušajā gadā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumu grozījumi, lai jaunieši līdz 21 gada vecumam, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, bet kuri nestrādā un iegūst pamatizglītību, vidējo izglītību, speciālo izglītību vai arodizglītību ārvalstīs, var saņemt uzturlīdzekļus no UGF.

Likums paredz, ka no fonda izmaksājamais uzturlīdzekļu apmērs tiek pārskatīts reizi trijos gados un nav piesaistīts minimālajai algai vai citiem kritērijiem. Un, jā, no fonda izmaksātā uzturnauda katram bērnam ir mazāka nekā valstī noteiktie minimālie uzturlīdzekļi, jo vispirms jau vecākiem ir jārūpējas par savu bērnu.

Pretimnākšana parādniekiem

UGF administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Kucina informē, ka līdz 2028. gada 31. decembrim ir atvieglota parāda segšanas kārtība: tiek apturēts likumisko procentu pieaugums; saņemtos maksājumus novirza pamatparāda segšanai; saņemtā maksājuma apmērā tiek dzēsti arī likumiskie procenti. Tātad ar katru veikto maksājumu parādnieks vienlaicīgi dzēš gan pamatparādu, gan likumiskos procentus, un esošajam parādam nepieaug likumiskie procenti. Jāatgādina, ka uzturlīdzekļu parādam nav noilguma, tāpēc parādnieka interesēs ir izmantot šo piedāvājumu. Jāatgādina, ka uzturlīdzekļu parāds pieaug par 6% gadā, proti, katru mēnesi palielinās par 0,5% no pamatparāda.

Sankcijas pret nemaksātājiem

Kā panākt, lai uzturlīdzekļu parādnieki tomēr sāk pildīt savu pienākumu pret bērniem? Pašlaik viņiem noteikti dažādi ierobežojumi, piemēram, aizliegums vadīt transportlīdzekļus un kuģošanas līdzekļus. Janvārī spēkā bija 2082 šādi liegumi.

Par izvairīšanos no pienākuma apgādāt bērnu ar uzturlīdzekļiem var saukt pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Pagājušomēnes tika nosūti 24 pieteikumi par kriminālprocesa uzsākšanu.

Parāda piedziņu var nodot zvērinātam tiesu izpildītājam, un piedziņa tiks vērsta uz parādnieka jebkuru kustamo un nekustamo īpašumu, ienākumiem, tajā skaitā vecuma pensiju, visas dzīves garumā, kā arī parādnieka daļu laulāto kopmantā.

Uzturlīdzekļu parādu piedzen arī ārvalstīs – ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās.

Informācija par visiem UGF parādniekiem tiek nodota Kredītinformācijas birojam.

Tas nozīmē, ka parādniekam var liegt iespēju saņemt kredītu, līzingu preču iegādei vai iegādāties preces un pakalpojumus ar pēcapmaksu.

Uzturlīdzekļu parādniekam liegta pašaizsardzības, medību, sporta un kolekcijas šaujamieroču iegādāšanās, nēsāšana, realizēšana un glabāšana, netiek piešķirta Latvijas pilsonība un netiek pieņemts iesniegums par atteikšanos no Latvijas pilsonības, netiek izsniegta Latvijas Goda ģimenes apliecība, kā arī noteikts liegums spēlēt azartspēles. Šā gada janvārī 4597 parādniekiem bija spēkā liegums spēlēt azartspēles.

Uzturlīdzekļu parādnieks nevar būt tiesneša amata kandidāts, zvērināta notāra amata vietas un zvērināta tiesu izpildītāja amata vietas pretendents, Konkurences padomes priekšsēdētājs vai padomes loceklis. Ir vēl citi ierobežojumi.

2024. GADĀ OGRES NOVADĀ

UGF administrācija izmaksāja uzturlīdzekļus 609 iesniedzējiem;

kopējās alimentu izmaksas – 1 126 595 eiro;

deklarēti 296 uzturlīdzekļu parādnieki;

viņu kopējais parāds – 3 774 923 eiro.

UZZIŅA

No 2025. gada 1. janvāra uzturlīdzekļi no UGF tiek izmaksāti:

125 eiro bērniem līdz 7 gadiem (iepriekš 107,50 eiro);

150 eiro bērniem no 7 līdz 18 gadiem (iepriekš 129 eiro);

150 eiro jauniešiem līdz 21 gada vecumam, ja turpina mācīties (izņemot augstskolas).

Izmaksas no UGF tiek veiktas par iepriekšējo mēnesi, tāpēc uzturlīdzekļus par janvāri jaunajā apmērā izmaksās 2025. gada februārī.