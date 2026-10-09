Alkohols un bērnu brīvpusdienas - divi centrālie jautājumi, par kuriem diskutēja Demogrāfisko lietu padomes sēdē

Alkohols joprojām ir viens no galvenajiem iemesliem iedzīvotāju priekšlaicīgai nāvei, šodien pēc Demogrāfisko lietu padomes sēdes žurnālistiem sacīja Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) parlamentārais sekretārs Krists Avots.
Viņš atklāja, ka šodienas sēdē viens no jautājumiem bija par mirstību ārējo apstākļu dēļ. Veselības ministrija sēdes dalībniekus informēja par priekšlaicīgās nāves cēloņiem. Pēc Avota sacītā, pie bērnu un cilvēku bērnu radīšanas vecumā esot izkristalizējušies divi aspekti - jautājums par mentālo veselību un alkoholisms.
Avots teica, ka Veselības ministrija drīzumā saņems Pasaules Veselības organizācijas ziņojumu par Latvijā esošo alkohola tirdzniecības ierobežojumu efektivitāti un sniegs priekšlikumus, ko darīt tālāk. Pēc Avota teiktā, pašreiz netiekot runāts par kādiem iespējamiem jauniem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem.
Šodienas sēdē pārrunāts arī jautājums par bezmaksas ēdināšanu skolās. Šobrīd tāda tiek nodrošināta 1. -4. klašu skolēniem. Kā atklāja Avots, šodienas sēdē pārrunāts jautājums, kas saistīts ar iespējām paplašināt grupas, kurām tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Diskusija šobrīd esot par to, vai bezmaksas ēdināšana būtu lineāri paplašināma arī citām klašu grupām vai tomēr mērķtiecīgāk to nodrošināt tiem, kam tā būtu vairāk nepieciešama.
Tas esot saistīts ar to, ka bērnu valstī vairāk nepaliek, tādēļ budžeta programmā, kas saistīta ar brīvpusdienu nodrošināšanu, veidojoties pārpalikums, tādēļ jādomā, kā to izmantot.
Demogrāfisko lietu padome ir konsultatīva un koordinējoša valsts institūcija, kas izveidota, lai veicinātu vienotu valsts demogrāfisko politiku un tās īstenošanu visos valsts pārvaldes līmeņos. Padome izvērtē un koordinē valsts demogrāfiskās politikas īstenošanu, kā arī informē plašsaziņas līdzekļus par demogrāfiskās politikas jautājumiem.