Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis savā sociālo tīklu kontā publicējis emocionālu un kritisku paziņojumu. Viņš pārmet sabiedrībai vienaldzību, medijiem – apsmieklu, un atzīst, ka mēģinājums mainīt politisko spēles laukumu cietis neveiksmi. “Negribu būt uzbāzīgs. Ja nav kazai piena, tad nav,” viņš raksta, pieliekot punktu savām politiskajām ambīcijām un liekot saprast, ka pamet kustību "Bez partijām".

Viņa sociālajos tīklos publicētajā ierakstā teikts: "Pēcvārds. Vakar Eurostat apstiprināja, ka Latvija nu pavisam oficiāli ir pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Nešaubos, ka tauta atkal sapulcēsies Doma laukumā, lai izrādītu savu nosodījumu un izteiktu savu attieksmi pret valdošajiem. Vai varbūt esmu pārāk naivs?

Lai realizētu mūsu ideju par vēlēšanu kārtības maiņu, kā rezultātā mēs beidzot tiktu pie jēdzīgiem vadītājiem un Latvija laukā no pazemojošā kauna par tām pēdējām vietām Eiropā, man bija nepieciešams sabiedrības atbalsts. Ko diemžēl tā arī nesagaidīju. Daudzi it kā to privāti izteica, bet praktiski gandrīz neviens nebija gatavs to darīt publiski. Tas arī visu izšķīra. Tā vietā  esmu saņēmis gandrīz tikai nosodījumu, apsmieklu un ķengas, gan medijos, gan soctīklos. Neesmu pārjūtīgs, āda uztrenēta bieza 20 gadus strādājot ārzemju teātros un operās, kur tiešām haizivju dīķis salīdzinot ar LV politisko pīļu dīķi. Bet negribu būt uzbāzīgs. Ja nav kazai piena, tad nav.

Kā jau teicu, biju gatavs uzņemties karognesēja lomu ar noteikumu,-  ja pēc tam atrastos citi, kas pārņemtu to un laika gaitā mēs būtu daudzi. Jo te bija svarīga tikai pati ideja - spēles noteikumu maiņa, kas atmodinātu sabiedrību. Nevis karognesējs, bet pats karogs. Man pašam nekādi amati vajadzīgi nebija, es savā teātrī gribu turpināt būvēt savu mazo ideālo Latviju. Es “dzinu vilni”, ar cerību, ka to izmantos tie, kuri grib pārmaiņas. Bet tas izrādījās velti.

Visiem, kuri šodien priecāsies par šo ziņu, gribu tikai atgādināt - katru reizi, kad nākamreiz brauksiet garām Rail Baltica sarūsējušām spoku konstrukcijām vai taisīsiet selfijus ar tiem, kuri nozaguši šo valsti, atcerieties šo manu stulbo gadījumu un to, ka priecājaties par vēl vienu latvieti, kurš pievienojies bezcerīgo pulkam. Tiem, kuri gribēja kaut ko mainīt uz labu, bet zaudēja.

Vismaz es mēģināju.

Bet šai sabiedrībai es vairs neticu. Tā ir bezcerīga."

mceu_46947590411766048375566.png

Kā iepriekš ziņots, biedrība "Bez partijām" oficiāli nodibināta 11. novembrī. Tās mērķis ir apvienot domubiedrus, lai izstrādātu praktisku un īstenojamu valsts attīstības plānu.

Saskaņā ar statūtiem biedrības primārais mērķis ir panākt izmaiņas vēlēšanu kārtībā, radot taisnīgāku, caurspīdīgāku un cilvēkam atbildīgāku politisko sistēmu.

Biedrību "Bez partijām" izveidojuši Armands Broks, Pēteris Sproģis, Alvis Hermanis, Guntars Vītols, Didzis Šmits un Baško.

"Bez partijām" plāno startēt nākamā gada Saeimas vēlēšanās, un tas nozīmē, ka šiem politiskajiem aktīvistiem ir jāatrod jau eksistējoša partija, jo likums liedz vēlēšanās kandidēt pēdējā brīdī dibinātiem politiskajiem spēkiem.

No likuma izriet, ka kandidātu sarakstu var iesniegt likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā partija, kura dibināta ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un kurā ir ne mazāk kā 500 biedru.

