Pretendentu pieteikumu izvērtēšanu veica Ogres novada pārvaldes vadītāju un vadītāja vietnieku amatu pretendentu izvērtēšanas komisija. Pamatojoties uz šīs komisijas lēmumu, Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par pārvalžu vadītāju iecelšanu.
Rembates pārvaldes vadītāja amatā iecelta Liene Lazdiņa, kura līdz šim vadījusi Rembates Tautas namu. Viņas darba pienākumos ietilpa pasākumu rīkošana visām vecuma grupām, pulciņu vadītāju un dažādu darbinieku darba uzraudzība, koordinēšana un darba algu aprēķins, ugunsdrošības prasību ievērošana un nepilnību novēršana, komunikācija ar iedzīvotājiem, iestādes tehniskā uzraudzība, vides labiekārtošana un citi darba pienākumi. Savā redzējumā L. Lazdiņa akcentē komunikācijas stiprināšanu ar iedzīvotājiem, kultūrvēsturisko vietu popularizēšanu, sporta iespēju un kultūras aktivitāšu paplašināšanu, kā arī kopumā rūpes par iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu pagastā. L. Lazdiņai noteikta mēnešalga - 1200 eiro. Darbu amatā jaunā pagasta pārvaldes vadītāja uzsāks ar 2022. gada 1. aprīli.
Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja amats uzticēts Vijai Kauliņai, nosakot mēnešalgu 1200 eiro apmērā. V. Kauliņai ir 30 gadu pieredze finanšu jomā Meņģeles pagasta pārvaldē. Viņas līdzšinējos pienākumos ietilpa budžeta plānošana, gada pārskatu gatavošana, grāmatvedības uzskaites kārtošana, sadarbība ar auditoriem, Valsts ieņēmumu dienestu un Centrālo statistikas pārvaldi. Savā redzējumā par Meņģeles pagasta attīstību V. Kauliņa akcentē latviskās vides un dabas ainavas saglabāšanu. Arī V. Kauliņa kā būtisku prioritāti iezīmē komunikācijas stiprināšanu ar vietējiem iedzīvotājiem, veicinot viņu iesaisti pagasta attīstībā. Darbu amatā V. Kauliņa uzsāks ar 2022. gada 1. aprīli.