Uz vakantajiem amatiem pieteicās kopskaitā 24 pretendenti. Pretendentu pieteikumu izvērtēšanu veica Ogres novada pārvaldes vadītāju un vadītāja vietnieku amatu pretendentu izvērtēšanas komisija. Pamatojoties uz šīs komisijas lēmumu, Ogres novada pašvaldības domes sēdē 24. februārī deputāti lēma par pārvalžu vadītāju un vadītāju vietnieku iecelšanu.
Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja amats uzticēts Diānai Arājai, nosakot mēnešalgu 1035 eiro apmērā un pārbaudes laiku 3 mēneši. D. Arāja līdz strādāja Birzgales pagasta pārvaldē par dārznieci un no šī gada 1. februāra pildīja šī pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus.
Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amats pēc iepriekšējā pārvaldes vadītāja Jāņa Siliņa ievēlēšanas Ogres novada domē bija vakants, turpmāk pārvaldi vadīs līdzšinējais Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītājs Guntis Graudiņš-Pētersons, mēnešalga 1500 eiro.
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldi vadīs Aiva Ormane, kura no 2021. gada septembra bija Ogres novada pašvaldības norīkotais atbildīgais speciālists Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta teritoriālajā vienībā, mēnešalga 1900 eiro.
Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja amatā iecelts Juris Laizāns, kurš no 2021. gada septembra bija Ogres novada pašvaldības norīkotais atbildīgais speciālists bijušā Ķeguma novada teritoriālajās vienībās, mēnešalga 1900 eiro.
Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta pārvaldes vadītāja amatu uzticējusi līdzšinējam Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Žvīguram, nosakot mēnešalgu 1900 eiro apmērā, savukārt šīs pārvaldes vadītāja vietnieks būs Ronalds Elksnītis – alga 1600 eiro un pārbaudes laiks 3 mēneši. R. Elksnītis strādājis namu pārvaldīšanas jomā Lielvārdē un Ķegumā, kopš 2018. gada strādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
Tā kā D. Žvīgurs vairs nevadīs Mazozolu pagasta pārvaldi, šīs pārvaldes vadītāja amatā dome iecēla Ediju Eisaku, nosakot mēnešalgu 1200 eiro apmērā un pārbaudes laiku 3 mēneši. E. Eisaks, akciju sabiedrības “Nordeka” valdes loceklis, bija pieteicies uz vakantajiem amatiem Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta pārvaldē, bet Ogres novada pārvaldes vadītāju un vadītāja vietnieku amatu pretendentu izvērtēšanas komisija izvirzīja viņu Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amatam.
Domes ieceltās amatpersonas savus pienākumus pārvaldēs sāks pildīt ar šī gada 1. martu.
Pārbaudes laiks noteikts tiem jaunajiem pārvalžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem, kur līdzšinējais darbs nav bijis saistīts ar darbu novada pašvaldībā.
Pagaidām vakanti vēl ir Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja vietnieka, Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka, Rembates pagasta pārvaldes vadītāja un Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja amati. Kā informē Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, uz vakantajiem amatiem šajās pārvaldēs turpināsies atklātais konkurss.