Amatu atstāj Ogres Basketbola skolas direktore Neimane
No 31. oktobra amatu atstās Ogres Basketbola skolas direktore Ilga Neimane, nolēma Ogres novada deputāti.
Neimane aģentūrai LETA pauda, ka tā bijusi viņas personīga vēlme atstāt amatu.

Domes deputāts Gints Sīviņš (NA) pateicās Neimanei, kura Ogres Basketbola skolu vadīja kopš 2001. gada, par ieguldīto darbu jaunās basketbola paaudzes audzināšanā. Šajā laikā esot pieaudzis audzēkņu skaits un tā esot vienīgā skolā valstī, kas īsteno profesionālās ievirzes programmu basketbolā.

