"Vēlos Jums sirsnīgi pateikties par atbalstu, ar kuru sekmējat Zemessardzes attīstību un pilnveidi! Mēs augsti novērtējam katru, kurš atbalsta Latvijas patriotus – zemessargus! Viņi ir tie, kas pašaizliedzīgi velta savu laiku mūsu valsts aizsardzībai. Katrs atbalsta veids stiprina gan Zemessardzi, gan arī Latvijas valsts aizsardzību un drošību kopumā!
Zemessardze ir spēks, kas veido tik ļoti vajadzīgo saiti starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un sabiedrību, tādā veidā ikvienam Latvijas pilsonim sniedzot iespēju iesaistīties savas zemes un valsts aizsardzībā un tās mērķu sasniegšanā. Mūsu valsts aizsardzība ir katra Latvijas iedzīvotāja atbildība! Paldies par Jūsu atbalstu!"
/Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks/
Paldies Zemessardzei par kopīgā darba novērtējumu!