Ceturtdiena, 4. marts, 2021 13:05

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs saņem Zemessardzes atbalstītāju godināšanas balvu

lielvarde.lv
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs saņem Zemessardzes atbalstītāju godināšanas balvu
Ceturtdiena, 4. marts, 2021 13:05

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs saņem Zemessardzes atbalstītāju godināšanas balvu

lielvarde.lv

Šogad, jau piekto gadu pēc kārtas, Aizsardzības ministrija saka lielu paldies uzņēmumiem un iestādēm, kas iesaistās Zemessardzes atbalstīšanā. Ņemot vērā aptaujas anketās sniegtās zemessargu atbildes un izvērtējot Zemessardzes bataljonu komandieru ieteikumus, apbalvošanai, kā viens no nozīmīgākajiem Zemessardzes stiprinātājiem un atbalsta sniedzējiem, tika izvirzīts arī Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs.

"Vēlos Jums sirsnīgi pateikties par atbalstu, ar kuru sekmējat Zemessardzes attīstību un pilnveidi! Mēs augsti novērtējam katru, kurš atbalsta Latvijas patriotus – zemessargus! Viņi ir tie, kas pašaizliedzīgi velta savu laiku mūsu valsts aizsardzībai. Katrs atbalsta veids stiprina gan Zemessardzi, gan arī Latvijas valsts aizsardzību un drošību kopumā!

Zemessardze ir spēks, kas veido tik ļoti vajadzīgo saiti starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un sabiedrību, tādā veidā ikvienam Latvijas pilsonim sniedzot iespēju iesaistīties savas zemes un valsts aizsardzībā un tās mērķu sasniegšanā. Mūsu valsts aizsardzība ir katra Latvijas iedzīvotāja atbildība! Paldies par Jūsu atbalstu!"

/Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks/

Paldies Zemessardzei par kopīgā darba novērtējumu!

