Dainu Grīnhofu titulam “Goda Lielvārdietis” izvirzīja kolēģi no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, pieteikumā norādot – Daina Grīnhofa ar atbildību, sirdsdegsmi mācījusi latviešu valodu un literatūru vairākām lielvārdiešu paaudzēm, bijusi audzinātāja 6 klasēm, kā arī sarakstījusi mācību grāmatas. Skolotājas darba rezultāti redzami šajos 40 darba gados. Pateicoties viņai uzauguši vairāki Latvijā pazīstami ārsti, zinātnieki un vienkārši godīgi cilvēki. Skolotāja māca saviem audzēkņiem patriotismu, radošumu un cieņpilnu attieksmi pret mūsu valodu un visu, kas ar to saistīts. Daudzi simti skolēnu Dainu iepazinuši, kā zinošu, atraktīvu Latviešu valodas un literatūras skolotāju, dzejas un teātra mīļotāju, mākslas un sporta pazinēju. Skolotāja Daina pratusi izmantot savas plašās zināšanas, lai sadarbībā ar apgādu “Lielvārds” radītu vairākas grāmatas, kuras šobrīd izmanto skolotāji visā Latvijā.
Titula “Goda Lielvārdietis” saņēmēju sveica Ogres novada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un vairāki skolotājas bijušie audzēkņi.
Saņemot apbalvojumu Daina Grīnhofa pateicās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Latviešu valodas un svešvalodu metodiskajai komisijai, Ogres novada domei, savai ģimenei un lielvārdiešiem, savā uzrunā jokojot, ka izskatot kolēģu sagatavoto pieteikumu, nav manījusi ne stila, ne citas pareizrakstības kļūdas. “Man ir laimējies. Man apkārt ir ļoti labi cilvēki. Man ir labi kolēģi, man ir ļoti labi mājas kaimiņi un man ir labs vīrs, kura dzīvi izkrāšņoju jau 30 gadus,” sacīja Daina.
Apbalvojums “Goda Lielvārdietis” jau kopš 2007. gada tiek piešķirts par sevišķu un ilggadēju devumu - sabiedriskajā, kultūras, izglītības un sporta jomā vai saimnieciskajā darbībā. Pateicoties Dainas Grīnhofas darbam sabiedrības labā, Lielvārdes vārds un latviešu valoda tiek nesta ārpus Lielvārdes un arī ārpus Latvijas robežām.