To ietekmē gan lietainie laika apstākļi, gan arī fakts, ka šaurajās ielās regulāri atrodas novietotas automašīnas, kas ceļu uzturētājiem traucē veikt greiderēšanu attiecīgajos ceļa posmos.
Ogres novada pašvaldība aicina Ogresgala Dārziņu iedzīvotājus būt atsaucīgiem un vērīgiem. Laikā, kad notiek greiderēšanas darbi, pārvietot savas automašīnas uz citu vietu.
Sestdiena, 29. maijs, 2021 08:45
Apgrūtināta ceļu greiderēšana Ogresgala Dārziņu teritorijā
Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas speciālisti informē par apgrūtinātu ceļu greiderēšanu Ogresgala Dārziņu teritorijā.