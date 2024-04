Apledojums apgrūtina braukšanu lielākajā daļā Latvijas teritorijas

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils, Kokneses un Rēzeknes šosejām visā to garumā, pa ceļu Grebņeva- Rēzekne- Daugavpils, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem. Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Liepājas un Skrundas apkārtni.

Tāpat, apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Virešiem un no Apes līdz Veclaicenei, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Bikstiem un no Blīdenes līdz Kalvenei, pa Tallinas, Valmieras, Bauskas, Jelgavas un Ventspils šosejām visā to garumā, kā arī pa Rīgas apvedceļu abpus Daugavai.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 126 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.