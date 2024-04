Apmeklē atvērto durvju dienas Ogres novada uzņēmumos!

Ieplāno brīvdienas izzinošā braucienā pie novada uzņēmējiem! Iepazīsti piparkūku, siera, vīna, medus, dabīgo paipala olu majonēzes ražošanas procesu, piedalies ekskursijās ar interesantiem stāstījumiem, meistarklasēs un degustācijās, uzzini, kā top koka karkasa mājas, elektronika, jumta kāpnes un dārza preces! Arī ģimenēm ar bērniem būs īpaši piedāvājumi.

Uzņēmējus var apmeklēt individuāli, kā arī, iepriekš piesakoties, var izmantot Ogres novada pašvaldības transportu, lai dotos pie uzņēmējiem.



Piektdien, 27.10., būs iespēja apmeklēt SIA "BeeBox" Ciemupē, Baskāju taku Tīnūžos, Sierštelles ražotni Ikšķilē, SIA "Grīdas - Grīdas" Lielvārdē un SIA "Silver Standard Houses" Birzgalē. Brauciena laiks plānots plkst. 9.00~17.00.



Sestdien, 28.10., varēs viesoties pie uzņēmējiem Ogrē: biedrībā “Sniega suņi”, SIA "Izaugsmes Spots", SIA "tiptip.lv”, Lapsu Mājas siers. Brauciena laiks - plkst. 10.00-15.30.



Svētdien, 29.10., varēs apmeklēt SIA "VSL Pārtikas Grupa" Ogresgalā, IK “Ķeipenieši”, Krapes muižas ūdensdzirnavas, SIA “LAUSKIS” Lēdmanē, SIA “Lūšu Drava” Lielvārdes pagastā. Brauciena laiks paredzēts plkst. 9.00~17.00

INDUVIDUĀLAJIEM APMEKLĒTĀJIEM LŪGUMS PIRMS APMEKLĒJUMA SAZINĀTIES AR UZŅĒMUMU, ZVANOT UZ NORĀDĪTO TĀLRUNI.

Visi braucieni plānoti no Ogres. Transports tiek nodrošināts bez maksas, taču brauciena dalībniekiem jārēķinās ar ieejas vai ekskursijas maksu pie uzņēmējiem.

Lai dotos grupas braucienā/os, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot pieteikšanās anketu, vai piesakoties par tālruni 20218049 (Nauris).

Visiem, kas dosies individuāli, lūdzam ņemt vērā, ka pie atsevišķiem uzņēmējiem ir paredzēta dalības maksa! OBLIGĀTA PIETEIKŠANĀS IEPRIEKŠ, lai uzņēmēji var plānot apmeklētāju plūsmu!

Uzņēmēju saraksts:



Sniega suņi Ogrē

Būs iespēja iegūt informāciju par kamanu sportu un aprīkojumu, iegādāties produkciju - suņu vilnas izstrādājumus (cimdus, cepures, šalles, suņu aksesuārus), kopšanas līdzekļus.

Kontakti: 26532851

Adrese: Brīvības iela 39, Ogre, Ogres novads (ieeja no pagalma puses).



SILVER Standard Houses Birzgalē

Piedāvā ekskursiju koka karkasa un jumtu kopņu ražotnē ar stāstu par Silver Standard Houses - kas esam, kā top koka karkasa mājas, jumta kāpnes un dārza preces. Visi, kas atbrauks, tiks pie kupona, ar kuru varēs iegādāties uzņēmuma ražotās dārza preces ar 50% atlaidi. Kupons būs derīgs 1 mēnesi pēc Uzņēmēju dienām.

Kontakti: 22029809

Adrese: Liepu iela 5, Birzgale, Birzgales pagasts, Ogres novads



Krapes muižas ūdensdzirnavas

Piedāvā stāstījumu ar ieskatu Krapes muižas un Krapes dzirnavu vēsturē. Iespēja ieskatīties sāls SPA procedūru aizkulisēs, iegādāties ārstniecības pļavu augu eliksīru gatavo produkciju.

Kontakti: 28325370

Adrese: “Ūdensdzirnavas”, Krapes pagasts, Ogres novads



Vīna darītava LAUSKIS Lēdmanē

Piedāvā ekskursiju vīna ražošanas pasaulē un degustācijas. Iespēja apskatīt ražotni un Krapes Muižas parku.

Kontakti: 26052137

Adrese: “Lauski”, Krapesmuiža, Lēdmanes pagasts, Ogres novads

Maksa: 7EUR/persona



SIA Grīdas – Grīdas Lielvārdē

SIA "Grīdas-Grīdas" sniedz klientiem parketa un dēļu grīdas atjaunošanas pakalpojumus, kas ietver koka grīdas virskārtas slīpēšanu, pulēšanu un apstrādi ar eļļu vai laku pēc klienta izvēles. Ieklājam arī jaunas parketa grīdas un piedāvājam iegādei dažādus parketa veidus. Mūsu jaunatklātajā salonveikalā Lielvārdē ir iespēja arī iznomāt atbilstošo tehniku grīdas atjaunošanai un iegādāties augstas kvalitātes materiālus, lai nodrošinātu grīdu teicamā stāvoklī arī pēc daudziem gadiem.

Īpašais piedāvājums visiem, kas apmeklēs uzņēmumu klātienē no 27. līdz 29.oktobrim, visai produkcijai, tehnikas nomai un pakalpojuma pieteikšanai -20% atlaide.

Ciemiņiem stāstīsim par koka grīdu veidiem, to atjaunošanu un profilaktisko kopšanu, lai pagarinātu grīdas lietošanas ilgumu un tās teicamo izskatu.

Kontakti: 26391977

Adrese: Lāčplēša iela 20, Lielvārde, Ogres novads



SIA “IZAUGSME SPOTS” Ogrē

10.00 – 12.00 “Klucīšu fabrika”

Mērķauditorija – no 4 gadiem līdz …….gadiem.

Darbošanās veids - gan individuāli, gan grupā.

Darbošanās - veido no ģipša masas Lego klucīšus, nokrāso sev vēlamās krāsās.

Pašu darināto klucīšu komplekts ceļos līdzi uz mājām.

12.00 – 14.00 “Lego meistari Ogrē”

Mērķauditorija – no 4 gadiem līdz …….gadiem.

Darbošanās veids - gan individuāli, gan grupā.

Darbošanās - Torņu būvēšanas konkurss.

Bērni (4 gadi – 13 gadi) – 1h laikā uzbūvē visaugstāko torni.

Jaunieši, pieaugušie, ģimenes, kolektīvi (14 - …..gadi) – izveido skici un pēc skices no Lego kauliņiem būvē skaistāko, interesantāko un augstāko torni.

14.00 – 16.00 “Izlaušanās no skolas”

Mērķauditorija – no 4 gadiem līdz …….gadiem.

Darbošanās veids - gan individuāli, gan grupā.

Darbošanās – Izlaušanās spēle, kurā 1 h laikā ir jāatrod pavedieni un jāizpilda dažādi 5 uzdevumi, lai atklātu spēles lielāko mīklu.

Ir padomāts arī par mazākajiem bērniem. Viņi varēs brīvi darboties ar Lego klučiem (lielākiem).

Kontakti: 26334579

Adrese: Brīvības iela 12, 2.stāvs, Ogre, Ogres novads



VSL Pārtikas Grupa Ogresgalā

Piedāvā iespēju iepazīties ar ražoto produkciju (klasiskās kulinārijas gardumus, dabīgo paipalu olu majonēzi) un aktivitātēm pārtikas jomā, kā arī degustāciju, iegādāties preces Pop Up ražotnes veikaliņā.

27.10. – no 10.00 līdz 16.00 produkcijas degustācija, uzņēmuma prezentācija, Pop Up veikaliņš, iespēja iegādāties produkciju par ražotāja cenām.

28.10. – no 10.00 līdz 16.00 aicinām ģimenes ar bērniem uz rodošām meistarklasēm un garšas pasaules iepazīšanu, kā arī produkcijas degustācija, Pop Up veikaliņš, iespēja iegādāties produkciju par ražotāja cenām.

29.10. – no 10.00 līdz 14.00 izglītojošs rīts par inovatīvām tehnoloģijām un to demonstrējums, degustācijā izgaršojot radīto produkciju, Pop Up veikaliņš, iespēja iegādāties produkciju par ražotāja cenām.

Kontakti: 26367530

Adrese: Steigu iela 42A, Ogresgals, Ogresgala pagasts, Ogres novads



Baskāju taka Tīnūžos

Meistarklase par galdu klāšanas kultūru un galda etiķeti, ko vadīs Eiropas protokola un etiķetes pasniedzēja un vīnzine. Bonusā sildošā Ungāru zupa.

Kontakti: 28882777

Adrese: Bajāri 1, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

Maksa: 4 EUR/persona.



“Sierštelle” ražotne Ikšķilē

Iespēja ielūkoties siera ražošanā un nogaršot siera sūkalas, sieru degustācija.

Sierštelles sieru iegāde visplašākajā piedāvājumā Latvijā ar atlaidēm.

Kontakti: 29142002

Adrese: “Dāles”, Ikšķile, Ogres novads



Tiptip.lv Ogrē

Latvijā radīts tiešsaistes veikals, kura mērķis ir palīdzēt senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām realizēt savu produkciju internetā.

Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar tiptip.lv produkciju veikaliņā un sociālās uzņēmējdarbības principiem (ja zināms precīzs viesošanās laiks, varam organizēt arī iespēju satikt kādu no autoriem (~10-30 min.).

Kartiņu veidošanas meistarklase ar kādu no tiptip.lv rokdarbniecēm (~60 min.).

Kontakti: 25767747

Adrese: Mālkalnes prospekts 30, 1.stāvs, Ogre, Ogres novads



Lapsu Mājas siers Ogrē

Piedāvā ekskursiju siera tapšanas procesā un degustāciju.

Kontakti: 29190193, 26838017

Adrese: Ogres iela 4, Ogre, Ogres novads



Lūšu Drava Lielvārdes pagastā

Ar iepriekšēju pierakstu nodrošina ekskursijas. Piedāvā dažādus medus maisījumus. Var iemēģināt roku Disku golfa spēlē.

Kontakti: 26353518

Adrese: ”Stropēni”, Lielvārdes pagasts, Ogres novads



Bee Box Ciemupē

Viesojoties pie Bee Box, būs iespējams apskatīt bišu dravu, iepazīties ar Bee Box ražotajiem produktiem, medus degustācija un 10% atlaide, iegādājoties Bee Box ražoto produkciju.

Kontakti: 27008855

Adrese: Mednieku iela 4, Ciemupe, Ogres novads



Ķeipenes piparkūku studija

Uzņēmums ir pazīstams ar gardajiem mākslas darbiem – piparkūkām, kuras veidotas jebkurai gaumei, gan lielajiem, gan mazajiem un cilvēkiem ar labu humora izjūtu.

Uzņēmēju dienās tiks novadīta ekskursija piparkūku pasaulē un būs iespēja iegādāties gardo produkciju.

Kontakti: 22002115

Adrese: Kalnāji, Akas iela, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads



Kafejnīca “Policijas akadēmija’98” un restorāns “SierŠtelle studio” Ogrē

Kafejnīcā pieejams īpašs konditorejas un kulinārijas sortiments, kas gatavots no SierŠtelles siera un citi garšīgi pārsteigumi.

Restorānā “SierŠtelle studio” būs iespēja izvēlēties ēdienus ne tikai no ikdienas ēdienkartes, bet arī baudīt speciālo Uzņēmēju dienu piedāvājumu.

Adrese: Brīvības iela 12, Ogre, Ogres novads



Bērnu izklaides centrs “Džungļu parks” Ogrē

Bērnu izklaides centrs „Džungļu parks” ir vieta, kur bērniem atpūsties no saviem ikdienas pienākumiem, veidot jaunu draudzību, attīstīt fiziskās spējas un, protams, svinēt krāšņus svētkus.

Kontakti: 20071677

Adrese: Mālkalnes prospekts 1, 3. stāvs, Ogre, Ogres novads



SIA “Amber cosmetics” (Vegan Fox Cosmetics) Ogrē

Iespēja iegādāties produkciju internetveikalā ar 30% atlaidi – https://vegan-fox.com/



Optic GURU Ogrē

Iespēja iegādāties brilles un aksesuārus ar 30% atlaidi. Ļaujies nesteidzīgai preces izvēlei pie bezmaksas kafijas tases.

Kontakti: 29459775

Adrese: Mednieku iela 21/23, Ogre, Ogres novads



Evi Birojs Ogrē

Iespēja iegādāties datorpreces, elektropreces ar 10% atlaidi.

Kontakti: 20150268

Adrese: Skolas iela 18, Ogre, Ogres novads