Pirmdiena, 30.03.2026 20:53
Ilgmārs, Nanija
Pirmdiena, 30.03.2026 20:53
Ilgmārs, Nanija
Pirmdiena, 30. marts, 2026 15:59

Aprīlī bibliobuss dosies pie lasītājiem 8 maršrutos

Aprīlī bibliobuss dosies pie lasītājiem 8 maršrutos
Foto: OCB
Šī gada aprīlī Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) bibliobuss dosies ierastajos 8 maršrutos – divos Ogres pilsētā, sešos Ogres novadā, OgreNet informē OCB.

1aprīlī

12.00 – 12.45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)

13.00 – 13.30 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)

13.35 – 13.45 Akmeņu iela 1

13.50 – 14.30 Akmeņu iela 50 (pie veikala “Lats”)

8aprīlī

13.00 – 13.30 Tomes zivjaudzētava

14.00 – 15.00 Pumpuri/Daugavieši

9aprīlī

12.00 – 12.30 Dzelmes

12.45 – 13.10 Kaibala (pie PII “Pūt vējiņi”)

14.00 – 15.00 Avoti

10. aprīlī

11.30 – 11.40 Turkalne

12.00 – 12.30 Jugla

13.00 – 13.40 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)

13.45 – 14.30 Loka iela

14aprīlī

9.30 – 9.50 Rozītes

9.55 – 10.05 Glāžšķūnis

10.10 – 10.20 Cepļi

10.30 – 10.40 Lēdmane

10.45 – 10.55 Zeltiņi

11.00 – 11.25 Pīlādži

11.30 – 11.45 Pagrieziens “Ūdensdzirnavas”

11.50 – 12.20 Krape

12.25 – 12.40 Avotiņi

12.45 – 13.00 Lejieši

13.10 – 14.00 Lobe

16aprīlī

10.00 – 10.15 Lejasmākani

10.20 – 10.40 Zādzene

10.50 – 11.10 Priežkalni

11.15 – 11.35 Krasti

11.40 – 12.10 Silmači

12.25 – 12.45 Vērenes muiža

13.15 – 13.25 Suces

13.35 – 13.55 Plātere

14.00 – 14.30 Madliena – Induļi

14.35 – 15.00 Madliena (pretī autoostai)

24aprīlī

09.15 – 9.30 Suntaži

10.05 – 10.20 Ogresmuiža

10.30 – 10.50 Mazozoli

10.55 – 11.00 Vecā skola

11.05 – 11.30 Gravkalni

11.35 – 11.45 Taurupe

11.50 – 12.05 Lakstene

12.10 – 12.50 Ķeipene

13.00 – 13.20 Vatrāne

13.25 – 13.40 Kastrāne

13.45 – 14.30 Ķieģeļceplis

28aprīlī

9.10 – 9.30 Aizupes

9.40 – 10.00 Kalnāji

10.15 – 10.35 Ceplīši

10.55 – 11.15 Dobelnieki

11.40 – 12.00 Ikšķiles Brīvā skola

12.10 – 12.30 Doles iela

12.35 – 12.55 Baldones/Pulkveža Brieža iela

13.00 – 13.20 Jaunogres prospekts

13.25 – 13.45 Skolas iela 13 (pie PII “Zelta sietiņš”)

Jautājumu un citos gadījumos iespēja sazināties:

Tel. bibliobusā: 26304015

Tel. bibliotēkā: 65068781

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?